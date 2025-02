Blöd gelaufen - im wahrsten Sinne. Denn Meg und Harry treffen im Netz nun auf Unverständnis: Wieso mussten sie mit einem Golfwagen herumkutschiert werden?

Autsch, schon wieder haben sich die Sussexes einen Fauxpas geleistet und alle konnten dabei zusehen! Ja, Meghan hat das Video sogar selber auf Instagram geteilt...

Charity- Event

Prinz Harry und Meghan Markle werden dafür kritisiert, dass sie bei den Invictus Games am Sonntag, 9.2. in einem Golfbuggy an behinderten Veteranen vorbeifuhren. Meghan, 43, nahm zusammen mit ihrem Mann Harry, 40, an der siebten Ausgabe der Spiele teil, die er 2014 für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen ins Leben gerufen hat.

Aufregung im Internet

Ein kurzes Video des Paares in einem Golfwagen, das auf Meghans Instagram geteilt wurde, sorgte jedoch für Aufregung im Internet. Die Leute nannten das königliche Paar „verzweifelt“, weil es an Veteranen vorbeifuhr, von denen einige im Rollstuhl saßen.

Sie hätten Hände schütteln sollen

Eine Person schrieb: „Meghan und Harry, zwei gesunde Menschen, werden also in einem Golfwagen an behinderten Veteranen vorbeigefahren. Einige der Veteranen sind an den Rollstuhl gefesselt. Sie hätten durch die Gruppe gehen, sie treffen, begrüßen und ihnen die Hand schütteln sollen. Und das alles mit einer Kamera, die ihnen folgt. Unglaublich."

Verkehrte Welt

Ein anderer sagte: „Sie fahren vorbei und werden von dem Wagen hinter ihnen gefilmt... und die Leute werden aufgefordert, ihnen etwas zuzurufen. Wann hört dieser Wahnsinn auf?“ Jemand anderes schrieb: „Wer wird hier eigentlich geehrt? Die Veteranen ODER Harry und Meghan, die von den Veteranen geehrt werden!“