Harry bekommt wegen Drogenkonsum Problem mit US-Gericht

Weil Harry sich in seiner Netflix-Serie und in seinem Buch über seinen früheren Drogenmissbrauch verplapperte, könnte das jetzt schwerwiegende Konsequenzen für seinen Aufenthalt in den USA bedeuten.

Bis zum kommenden Dienstag muss Harry seine Visum-Unterlagen veröffentlichen und dem US-Gericht offenlegen. Das hat jetzt ein Richter entschieden. Diese Dokumente sollen beweisen, ob Harry bei seiner Einreise in die USA vor 5 Jahren über seine Drogenvergangenheit gelogen hat oder nicht. So casht Meghan jetzt mit ihren Kindern ab

"Moral und Empathie aufgegeben" - Harry schießt heftig gegen Trump Einreisepapiere aus 2020 offenbaren alles Denn Harry wanderte 2020 mit Meghan nach Kalifornien aus und legte seinen Royal-Titel ab. Seitdem lebt das Ehepaar mit seinen beiden Kindern Archie und Lilibet in Montecito, nördlich von Los Angeles. Freilich dürfen Passagen, die zu sehr in die Privatsphäre des Sohns von König Charles eingreifen, geschwärzt werden. Wer kein US-Staatsbürger ist, aber in den USA leben möchte, benötigt ein Visum. In diesem Einwanderungsprozess gibt es strenge Anforderungen. Wer in seinem Fragebogen bei Drogenkonsum „Ja“ ankreuzt, dem kann die Einreise verwehrt werden - Aufschluss darüber werden wohl Harrys Visum-Unterlagen am Dienstag geben. Der 40 Jahre alte Royal hatte in seiner Autobiografie offen zugegeben, Drogen konsumiert zu haben. Die Heritage Foundation fordert Aufklärung darüber, ob Harry dies bei seinem Visumantrag angab oder ob er möglicherweise bevorzugt behandelt wurde. Der Fünfte in der britischen Thronfolge und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, hatten sich vor einigen Jahren aus dem engeren Kreis des britischen Königshauses zurückgezogen. Seitdem leben die beiden mit ihren gemeinsamen Kindern im US-Bundesstaat Kalifornien.