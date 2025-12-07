Alles zu oe24VIP
Thomas Markle ätzt gegen Harry: 'Hab mich nie als Hitler verkleidet'
Erster Schritt

Herzogin Meghan nimmt Kontakt zu schwer krankem Vater Thomas Markle auf

07.12.25, 12:52
Herzogin Meghan hat laut BBC versucht, Kontakt zu ihrem schwer kranken Vater Thomas Markle aufzunehmen, der derzeit in einem Krankenhaus auf den Philippinen liegt. 

Die Beziehung zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater Thomas Markle ist seit Jahren belastet. Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 zerbrach der Kontakt vollständig. Thomas Markle hatte damals mit Paparazzi zusammengearbeitet, die ihn für Fotos bezahlten, die ihn bei den Hochzeitsvorbereitungen zeigten. Wenige Tage vor der Trauung sagte er aus gesundheitlichen Gründen ab. Prinz Harrys Vater, König Charles III. (77), führte Meghan zum Altar.

Erste Annäherung?

Ob Meghan nach der Hochzeit noch einmal Kontakt zu ihrem Vater hatte, ist nicht bekannt. Thomas Markle hat Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), die Kinder von Harry und Meghan, nie persönlich getroffen. In Interviews äußerte er mehrfach öffentliche Kritik an dem Paar.

Aktuell liegt Thomas Markle auf einer Intensivstation auf den Philippinen. Medienberichten zufolge wurde ihm am Donnerstag in einer Notoperation ein Teil seines linken Beins unterhalb des Knies amputiert. Ein Sprecher von Meghan bestätigte der BBC: "Ich kann bestätigen, dass sie versucht hat, ihren Vater zu erreichen." Unklar ist, ob der Kontaktversuch am Freitag erfolgreich war. Bereits zuvor gab es Berichte über gesundheitliche Probleme des ehemaligen Kameramanns.

