Hochzeitsfreuden im Hause Habsburg

Große Freude bei Francesca Thyssen-Bornemisza: Die Ex-Frau von Karl Habsburg wagt mit 66 Jahren noch einmal den Schritt vor den Traualtar.

Wie das Paar in einer am 5. Mai veröffentlichten Erklärung bekannt gab, wird Francesca im Oktober 2025 ihren Partner Markus Reymann (49) heiraten. „Während wir uns auf unsere Hochzeit im Oktober dieses Jahres vorbereiten, möchten wir uns von ganzem Herzen für die herzlichen Glückwünsche und die freundliche Unterstützung bedanken, die wir von Freunden, Kollegen und den vielen Gemeinschaften, denen wir angehören dürfen, erhalten haben“, heißt es in der Mitteilung, die unter anderem von der spanischen „Vanity Fair“ und der französischen „Point de Vue“ zitiert wurde. „Dieser Moment ist für uns und unsere Familien zutiefst emotional und bedeutungsvoll.“

Francesca Habsburg und Markus Reymann © Getty ×

Die drei Kinder aus ihrer Ehe mit Karl Habsburg – Eleonore d’Ambrosio-Habsburg (31), Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen (27) und Gloria Habsburg (25) – dürften sich ebenfalls über die zweite Hochzeit ihrer Mutter freuen. Erst vor wenigen Jahren war ihre älteste Tochter Eleonore vor den Altar getreten: 2020 heiratete sie in Monaco den ehemaligen Formel-E-Rennfahrer Jérôme d’Ambrosio (39). Auch ihr Ex-Mann Karl Habsburg fand neues Glück und gab 2022 der Unternehmerin Christian Reid in Portugal das Jawort.

Francesca Thyssen-Bornemisza und Markus Reymann verbindet nicht nur die Liebe, sondern auch ein gemeinsames Engagement für Kunst und Umwelt. Beide lernten sich über ihre Leidenschaft für das Meer kennen. „Später verband uns die tiefe Überzeugung, dass Kreativität die Kraft hat, die Welt zu verändern“, erklärten sie in ihrem Statement.

Ferdinand Habsburg, Fiona Campbell-Walter, Francesca Habsburg, Jerome d'Ambrosio, Eleonore Habsburg, Karl Habsburg und Gloria Habsburg © Getty ×

2002 gründeten die beiden die „Thyssen-Bornemisza Art Contemporary“ (TBA21), eine Stiftung mit Sitz in Wien, die sich der Förderung zeitgenössischer Kunst verschrieben hat. Francesca, Tochter des verstorbenen Industriellen Hans Heinrich „Heini“ Thyssen-Bornemisza, baute seither eine beeindruckende Sammlung mit über 400 Werken auf – mit Fokus auf Video- und digitale Kunst.

In ihrer Erklärung baten Francesca und Markus darum, die Privatsphäre der Hochzeitsfeierlichkeiten zu respektieren. „Wir möchten diese Zeit in Frieden und Intimität mit unseren Liebsten verbringen.“ Die Vorbereitungen für die Feier im Herbst laufen bereits auf Hochtouren. Die internationale Kunstszene und der europäische Adel blicken gespannt auf die Hochzeit, die zu den gesellschaftlichen Höhepunkten des Jahres zählen dürfte.