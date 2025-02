Jahrhunderte alte Tradition: Prinzessin Kate macht Schluss mit Blutvergießen!

Scheinbar gibt es nach dem Hofprotokoll der Royals ein besonderes Brauchtum, das sogar Prinzessin Kate zu viel ist!

Achtung, es geht um viel Blut! Und das ausgerechnet bei den nach Glamour und Glanz scheinenden Royals. Eine ihrer jahrhunderte alten Traditionen ist das sogenannte "Royal Blooding".

Mit Blut beschmieren

Das Brauchtum sieht vor, dass die jungen Royals auf Jagd gehen und nach ihrer ersten Beute etwas Besonderes damit anstellen. Sie beschmieren ihre Gesichter nach dem Erlegen des Tieres mit dem Blut ihrer Beute - meist ein Hirsch oder ein Fuchs.

Wie es die Tradition verlangt, müssen das auch ihre Kinder mitmachen. Doch in Medienberichten heißt es jetzt, dass sich die Schwiegertochter von König Charles offenbar durchgesetzt hat, um diesem Brauch -zumindest für ihre Kinder - abzurechnen.

Kopf ins Tierinnere gedrückt

Das Blutvergießen haben sowohl Harry als auch William bereits in ihrer Jugend durchlebt. Wie Harry schrieb in seinem eigenen Buch über das traumatisierende Erlebnis. Ihm sei als Kind der Kopf in das Innere seiner erlegten Beute gedrückt worden, obwohl er versucht hatte, sich loszureißen. Es hätte sich dabei fast übergeben.

Verständlich also, warum Kate ihren Kindern dieses Szenario ersparen will!