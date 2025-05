König Charles gibt seltenes Krebs-Update

Bei einem offiziellen Besuch in Bradford hat König Charles in einem seltenen Moment offen über seine Krebserkrankung gesprochen.

Gemeinsam mit Königin Camilla reiste er in die Stadt, um ihren Status als "City of Culture" zu feiern. Dort traf er unter anderem die Floristin Safeena Khan, die selbst eine ehemalige Krebspatientin ist. Im Gespräch mit ihr sagte der Monarch, dass er hoffe, "auf der besseren Seite" seiner Krebserkrankung zu stehen. Khan berichtete, dass Charles ihr ein "Daumen hoch" gegeben habe, als sie nach seinem Gesundheitszustand fragte, berichtet der britische "Mirror".

Auftritte wieder verstärkt aufgenommen

Der König erhält seit etwa 15 Monaten eine ambulante Krebsbehandlung in der London Clinic. Die genaue Krebsart wurde bisher nicht öffentlich gemacht. Trotz gesundheitlicher Rückschläge, unter anderem einem kurzen Krankenhausaufenthalt im März aufgrund von Nebenwirkungen der Therapie, hat Charles seine öffentlichen Auftritte wieder verstärkt aufgenommen.

Im Laufe des Tages zeigte sich der König von verschiedenen Momenten berührt. So war er verblüfft, als der aus Bradford stammende Magier Steven Frayne, bekannt als "Dynamo", vor seinen Augen eine Zeitung in 20-Pfund-Scheine verwandelte. Außerdem erhielt er eine herzliche Umarmung von der 15-jährigen Florence McGrellis, die das Down-Syndrom hat. Sie überraschte den Monarchen bei seinem Besuch der Hockney-Galerie in Cartwright Hall, worüber sich Charles sichtlich freute.

Trotz seiner Krankheit plant Charles weiterhin internationale Termine. Ende Mai reist er nach Kanada zur Parlamentseröffnung, im Sommer empfängt er Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Staatsbesuch.