Royale Ehekrise?

König Charles und Queen Camilla: Trennung, Rückzugsorte und die Wahrheit hinter Scheidungs-Gerüchten

11.11.25, 12:34
Hinter den Palastmauern brodelt es wieder: Das US-Portal "Radar Online" behauptet, König Charles III. und Königin Camilla stünden kurz vor der Scheidung. Doch wer das royale Paar kennt, weiß – ihre Ehe ist anders als viele vermuten. 

Seit Tagen kursieren Schlagzeilen über ein mögliches Liebes-Aus zwischen König Charles III. (77) und Königin Camilla (78). Das US-Magazin "Radar Online" berichtet sogar von einer angeblichen Scheidung. Doch die Realität sieht deutlich ruhiger aus: Das Königspaar lebt zwar phasenweise getrennt – aber aus freien Stücken. Charles zieht sich regelmäßig auf seinen Landsitz Highgrove House zurück, wo er sich seiner Leidenschaft für nachhaltige Landwirtschaft und Gartenarbeit widmet. Camilla hingegen genießt die Ruhe in ihrem Ray Mill House in Wiltshire – ein Ort, an dem sie Zeit mit ihren Kindern und Enkelkindern verbringt.

König Charles III. und Königin Camilla

König Charles III. und Königin Camilla

Mehr lesen:

Diese räumliche Trennung bedeutet keine Krise, sondern ein bewusst gewähltes Lebensmodell. Schon Queen Elizabeth II. und Prinz Philip lebten über Jahrzehnte in getrennten Schlafzimmern – ein royaler Brauch, der mit Komfort und Privatsphäre zu tun hat, nicht mit emotionaler Distanz.

Eine Liebe, die allen Widerständen trotzt

Die Geschichte von Charles und Camilla ist legendär: In den frühen 1970er-Jahren lernten sie sich kennen, wurden getrennt, fanden jedoch immer wieder zueinander. 2005 gaben sie sich endlich das Jawort. Als Charles 2023 den Thron bestieg, wurde Camilla offiziell zur Königin – ein Wunsch, den sogar die verstorbene Queen Elizabeth II. selbst befürwortete.

Charles Camilla
In Interviews betont Camilla regelmäßig, wie wichtig ihr ihr "eigener Raum" sei. Kleine Distanzen, so glaubt sie, halten die Liebe lebendig. Auch Charles soll oft sagen, niemand bringe ihn so sehr zur Ruhe wie seine Frau.

Was also nach Distanz aussieht, ist in Wahrheit das Erfolgsrezept einer modernen königlichen Ehe: gegenseitiger Respekt, Vertrauen und die Freiheit, sich selbst zu bleiben.

