Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
König Charles Königin Camilla
© Getty

Im Vatikan

Charles und Camilla treffen Papst Leo XIV.

22.10.25, 22:16
Teilen

Symbolische Annäherung von katholischer und anglikanischer Kirche

Der britische König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) treffen am Donnerstag Papst Leo XIV. im Vatikan.

Geplant ist zunächst eine Audienz beim Pontifex. Der Staatsbesuch ist geprägt von Symbolen der Annäherung zwischen katholischer und anglikanischer Kirche. Charles ist kraft seines Amtes als König weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche. In der Sixtinischen Kapelle steht etwa ein ökumenisches Gebet auf dem Plan.

Charles soll weiters der neue Titel des Königlichen Konfraters der Abtei Sankt Paul vor den Mauern verliehen werden. Als Konfrater wird im kirchlichen Kontext ein Mitbruder bezeichnet. Nach Angaben des Palastes soll die Verleihung des Titels Ausdruck einer spirituellen Verbundenheit sein. Für die Zeremonie in der Basilika Sankt Paul vor den Mauern wurde ein Stuhl für Charles mit dessen königlichen Wappen angefertigt, der dauerhaft in der Basilika verbleiben soll.

Lesen Sie auch

Das britische Königspaar hatte den Vatikan bereits im vergangenen April besucht und Leos Vorgänger Franziskus getroffen - nur wenige Tage vor dessen Tod am 21. April. Charles und Camilla waren damals anlässlich ihres 20. Hochzeitstages zum Staatsbesuch in Italien. Als damaliger Thronfolger war Charles zuvor fünfmal im Vatikan gewesen, erstmals im April 1985. An der Amtseinführung von Leo nahmen Charles und Camilla jedoch nicht teil.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden