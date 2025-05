Königin Camilla zeigt sich mit ihrem neuen Liebling

Die Gattin von König Charles hat den kleinen Jack Russel Terrier adoptiert und sorgt mit einem herzigen Foto auf Instagram für Fan-Furore.

Zwischen Rosenbeet und Gartenschlauch, in elegantem Frühlingskleid und auf einer kalten Steinstufe sitzend – so ließ sich Königin Camilla kürzlich mit ihrem neuen Liebling blicken. Der royale Glanz wich für einen Moment bodenständiger Hundeliebe: Mit leuchtenden Augen und seligem Lächeln kuschelt sie mit ihrem jüngsten Familienmitglied – einem kleinen Hund aus dem Tierheim.

Mehr lesen:

"Maulwurfi"

Die zuckersüße Fellnase hört auf den Namen Moley, was so viel wie „Maulwurfi“ bedeutet – eine charmante Verniedlichung, die Camilla selbst wählte. „Er sieht aus wie ein kleiner Maulwurf“, verriet sie im Februar bei einem Termin in Canterbury und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Der Welpe war damals gerade acht Wochen alt.

Besonders berührend: Moley stammt aus dem traditionsreichen „Battersea Dogs & Cats Home“, einer britischen Tierschutzorganisation, deren Schirmherrschaft Camilla seit Jahren übernommen hat. Mit der Adoption ihres dritten Tierschutzhundes setzt sie erneut ein klares Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren.

Beth starb im November

Nach dem Verlust ihrer geliebten Hündin Beth im November 2024 fand Camilla nun offenbar neuen Trost in ihrem pelzigen Begleiter. Beth und auch die Hündin Bluebell, ebenfalls aus Battersea, waren über viele Jahre treue Gefährten an der Seite von König Charles III. und seiner Frau.

Mit Moley zieht nun frischer Wind durchs königliche Heim – und zeigt, dass echte Tierliebe keine Krone braucht.