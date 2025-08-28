Alles zu oe24VIP
© UK Press/Getty

Details

Madeleine von Schweden erklärt: „Das hat mich gerettet“

28.08.25, 10:54 | Aktualisiert: 28.08.25, 13:09
Prinzessin fühlte sich nie wohl, vor Menschen zu sprechen.

Deutliche Worte einer Prinzessin: "In der aktuellen GALA (EVT.: 28.8.2025) spricht Prinzessin Madeleine von Schweden, 43, über ihr Familienleben, Erinnerungen an früher und ihr neustes Projekt.

Ab September bringt sie mit Weleda die Kosmetiklinie minLen auf den Markt. „Ich habe mich noch nie wohl dabei gefühlt, vor Publikum zu sprechen; ich habe es vermieden, wann immer es möglich war“, so Madeleine. „Als Kind, wenn wir Familienfotos machen oder die Presse treffen mussten, war ich diejenige, die weglief und sich versteckte – meine armen Eltern mussten mich immer suchen kommen.“

Herausforderung

Durch minLen müsse Madeleine jetzt öfter ins Rampenlicht treten: „Das ist immer noch eine Herausforderung, aber auf eine gute Art und Weise. Wir alle müssen uns selbst herausfordern – sonst wachsen und entwickeln wir uns nicht weiter.“

Prinzessin Madeleine von Schweden, Chris O'Neill
© WireImage.com/Getty

Auf die Frage, wie sie ihr Selbstbewusstsein entwickelt habe, antwortet die Prinzessin: „Als ich jung war, gab es noch keine sozialen Medien. Die Kinder von heute sind mit einer viel härteren Realität konfrontiert; sie sind ständig Vergleichen und Erwartungen ausgesetzt.“ Genau wie ihre Tochter Leonore, 11, habe sie sich sehr fürs Reiten interessiert. Madeleine zu GALA: „Pferde waren meine Welt, und ich glaube, das hat mich gerettet. Als meine Freunde in meinen späten Teenagerjahren ausgegangen sind und mit Make-up experimentiert haben, war ich immer noch im Reitstall. Diese Blase hat mir geholfen, auf dem Boden und mir selbst treu zu bleiben.“

