Meghan verkündet Rebranding ihrer Marke mit Seitenhieb gegen die Royals

Jetzt wollen Harry und Meghan richtig durchstarten!

Meghan Markle hat in einem Instagram-Video die Umbenennung ihrer Marke American Riviera Orchard bekannt gegeben, die eine subtile Anspielung auf die königliche Familie zu enthalten scheint.

Malerisches Bild

Die Herzogin von Sussex, 43, hat ihre Luxus-Lifestyle-Marke in „As Ever“ umbenannt und eine Website mit einem Titelbild gestartet, auf dem sie mit ihrer Tochter Lilibet, drei, in der kalifornischen Sonne Händchen hält.

Bald soweit

Der Start erfolgt nur zwei Wochen vor der Veröffentlichung ihrer Netflix-Show „With Love, Meghan“, deren ursprünglicher Starttermin im Jänner aufgrund der Waldbrände in Los Angeles verschoben wurde.

© as ever ×

Ein kleiner, fieser Hinweis von Meghan ging in Richtung der britischen Royals. Nämlich, dass sie "in den letzten Jahren nicht so viel von dem zeigen konnte", was sie liebt. Und das sei eben basteln, kochen und Marmelade herstellen...