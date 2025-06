Nächster Royal-Skandal: Prinz Harry wollte Nachnamen ändern

Ein neuer Paukenschlag aus dem britischen Königshaus sorgt für Wirbel: Prinz Harry (40) soll ernsthaft darüber nachgedacht haben, seinen Nachnamen zu ändern – und das hätte die ohnehin angespannte Beziehung zu König Charles III. (76) endgültig erschüttern können

Wie die britische "Mail on Sunday" berichtet, spielte Harry während eines seiner seltenen Aufenthalte in Großbritannien mit dem Gedanken, seinen offiziellen Familiennamen von Mountbatten-Windsor in Spencer zu ändern. Der Schritt wäre ein deutliches Signal gewesen – weg von der königlichen Linie seines Vaters, hin zur Familie seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36).

Laut Insider-Informationen soll Harry sich sogar Rat bei seinem Onkel Earl Charles Spencer (61), Dianas Bruder, geholt haben. Die beiden hätten ein freundschaftliches Gespräch geführt, bei dem Spencer dem Herzog von Sussex jedoch dringend von der Namensänderung abgeraten habe. Auch wenn der Plan nie umgesetzt wurde, zeigt allein die Überlegung, wie tief der familiäre Riss zwischen Harry und der königlichen Familie inzwischen ist.

Eine Namensänderung hätte weitreichende symbolische Folgen gehabt. Denn der Doppelname Mountbatten-Windsor ist mehr als ein Nachname – er vereint die britisch-königlichen Linien beider Elternteile: Mountbatten, die anglisierte Form des deutschen Adelshauses Battenberg (aus dem König Philip stammt), und Windsor, eingeführt von König George V. während des Ersten Weltkriegs zur Abgrenzung vom deutschen Haus Sachsen-Coburg und Gotha.

Der Verzicht auf diesen Namen hätte nicht nur Harry, sondern auch seine Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) betroffen. Auf ihren Geburtsurkunden tragen beide derzeit den vollständigen Namen Mountbatten-Windsor. Hätte Harry den Namenswechsel durchgesetzt, wäre aus Lilibet Diana Mountbatten-Windsor womöglich Lilibet Diana Spencer geworden – eine deutlichere Hommage an Diana ist kaum denkbar.

Doch der Plan wurde gestoppt – vorerst. Die Enthüllung macht deutlich: Die Kluft zwischen Harry und den Royals ist tiefer als je zuvor. Auch wenn der Prinz öffentlich keine Schritte in Richtung Namensänderung unternommen hat, lässt der Gedanke daran nur einen Schluss zu: Die Brücken zur Royal Family brennen weiter – vielleicht bald endgültig.