Prinz Harry: Gericht will jetzt Fakten zu Drogenvergangenheit prüfen

Es könnte demnächst brisante neue Einblicke in Prinz Harrys Vergangenheit geben. Vor allem der Konsum von diversen Drogen ist den Behörden ein Dorn im Auge.

Ein US-Bundesrichter hat angekündigt, dass die Visa-Dokumente von Prinz Harry (40) möglicherweise öffentlich zugänglich gemacht werden könnten. Richter Carl J. Nichols äußerte während einer Anhörung in Washington, dass er wahrscheinlich die Freigabe dieser Unterlagen anordnen werde. Diese Dokumente könnten klären, ob der Herzog von Sussex bei seinem Visumsantrag wahrheitsgemäße Angaben zu seinem früheren Drogenkonsum gemacht hat.

Kokain, Cannabis, Mushrooms

Die konservative Heritage Foundation hat das US-Heimatschutzministerium verklagt, um Einsicht in die Unterlagen des 40-Jährigen zu erhalten, da sie vermutet, dass Harry seine Drogenvergangenheit möglicherweise nicht offengelegt hat. In seiner 2023 veröffentlichten Autobiografie "Reserve" gab Harry zu, Kokain, Cannabis und halluzinogene Pilze konsumiert zu haben.

Richter Nichols betonte, dass alles, was veröffentlicht werden kann, auch veröffentlicht werden sollte, ohne jedoch die US-Datenschutzgesetze zu verletzen. Das Verfahren wird schrittweise voranschreiten. Zudem fordert die Heritage Foundation eine Stellungnahme von US-Präsident Donald Trump. Trump, 78 Jahre alt, hat die Befugnis, die Freigabe von Dokumenten anzuordnen, und hatte angedeutet, eine Abschiebung von Harry in Erwägung zu ziehen. Harry und Herzogin Meghan sind 2020 in die USA gezogen. Rechtsexperten weisen darauf hin, dass Einreisende wahrheitsgemäße Angaben zu ihrem Drogenkonsum machen müssen, um möglichen Konsequenzen zu entgehen.