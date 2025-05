Noch immer hängen einige Aussagen des Herzogs über seine Familie in der Luft und schocken Anhänger des Königshauses.

Der Herzog von Sussex war am 6.5., dem Tag des sechsten Geburtstags seines Sohnes Prinz Archie, in Las Vegas, um eine neue Jugendinitiative mit dem Diana Award ins Leben zu rufen.

Mehr zum Thema

Harry, 40, nahm in der Stadt in Nevada an einem Gespräch auf der Bühne mit zwei jungen Menschen teil, die in Erinnerung an seine verstorbene Mutter den „Legacy Award“ erhalten.

Auftritt nach Interview

Prinz Harry hat sich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit geäußert, nachdem er behauptet hatte, König Charles III. spreche nicht mehr mit ihm und er wisse nicht, „wie lange mein Vater noch hat“. Das BBC-Interview liegt vielen Fans der Krone noch im Magen. Darin hatte Harry sehr ausführlich über den Streit mit seinem Vater und Bruder gesprochen.

Gerichtsstreit

Harry betonte im BBC-Fernsehinterview seine Hoffnungen auf eine „Versöhnung“ mit seiner Familie. Nachdem er die jüngste Runde in seinem Gerichtsstreit um seine Sicherheit verloren hatte, sagte Harry: „Im Kern ist dies ein Familienstreit“. Er sagte: „Ich habe ihn nie gebeten, sich einzumischen, ich habe ihn gebeten, aus dem Weg zu gehen und die Experten ihre Arbeit machen zu lassen."

Weiß nicht, wie lange er noch hat

Der Gesundheitszustand des Königs, der wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, wurde von seinem Sohn hervorgehoben, der sagte: „Und ich sagte, das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch hat, er will nicht mit mir sprechen, wegen dieser Sicherheitssache, aber es wäre schön, sich zu versöhnen.

Harry, der über weite Strecken des Interviews emotional und den Tränen nahe wirkte, bot einen Olivenzweig an und sagte, er könne „die Beteiligung meiner Familie verzeihen“.