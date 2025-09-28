Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Prinz Louis
© Instagram

Sammel-Leidenschaft

Prinzessin Kate verrät: DARAUF fährt Prinz Louis total ab!

28.09.25, 14:43
Teilen

Prinz Louis sorgt erneut für Schmunzler: Der siebenjährige Sohn von William und Kate hat eine neue Leidenschaft entdeckt – das Kastaniensammeln

Wie Kate kürzlich bei einem Pfadfinder-Treffen mit Melania Trump (55) berichtete, hat Louis nun eine neue Leidenschaft: Kastanien sammeln. Die Prinzessin erzählte, dass Louis das ganze Haus mit seinen Fundstücken füllt: "Wir finden immer wieder Kastanien in Schränken, in seinem Bett – überall sind Kastanien!" Besonders gerne bewahrt er seine Schätze in Spielzeuglastwagen auf.

Erbe von Mama Kate

Prinzessin Kate und Prinz Louis

Prinzessin Kate und Prinz Louis

© Getty

Kate verriet, dass sie selbst als Kind große Freude am Kastaniensammeln hatte. Die Anekdote kam bei den anwesenden Pfadfindern gut an, die sich eifrig über ihre eigenen Sammlungen austauschten.

Lesen Sie auch: 

Die Teilnahme von Kate und Melania war ein voller Erfolg. Gleichzeitig zeigt die Geschichte, wie sehr Kate trotz royaler Verpflichtungen die kleinen, fröhlichen Momente des Familienlebens genießt. Louis wiederum beweist, dass er Humor und Kreativität geerbt hat – sei es beim Trommeln oder bei der Suche nach glänzenden Schätzen im Herbst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden