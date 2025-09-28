Prinzessin Kate verrät: DARAUF fährt Prinz Louis total ab!

Prinz Louis sorgt erneut für Schmunzler: Der siebenjährige Sohn von William und Kate hat eine neue Leidenschaft entdeckt – das Kastaniensammeln

Wie Kate kürzlich bei einem Pfadfinder-Treffen mit Melania Trump (55) berichtete, hat Louis nun eine neue Leidenschaft: Kastanien sammeln. Die Prinzessin erzählte, dass Louis das ganze Haus mit seinen Fundstücken füllt: "Wir finden immer wieder Kastanien in Schränken, in seinem Bett – überall sind Kastanien!" Besonders gerne bewahrt er seine Schätze in Spielzeuglastwagen auf.

Erbe von Mama Kate

Prinzessin Kate und Prinz Louis © Getty

Kate verriet, dass sie selbst als Kind große Freude am Kastaniensammeln hatte. Die Anekdote kam bei den anwesenden Pfadfindern gut an, die sich eifrig über ihre eigenen Sammlungen austauschten.

Die Teilnahme von Kate und Melania war ein voller Erfolg. Gleichzeitig zeigt die Geschichte, wie sehr Kate trotz royaler Verpflichtungen die kleinen, fröhlichen Momente des Familienlebens genießt. Louis wiederum beweist, dass er Humor und Kreativität geerbt hat – sei es beim Trommeln oder bei der Suche nach glänzenden Schätzen im Herbst.