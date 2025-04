Royals: SIE macht ihre Beziehung öffentlich

Im Frühjahr 2024 kamen erste Liebesgerüchte auf, nun scheinen Irene Urdangarin -die Nichte von König Felipe - und Juan Urquijo ihre Beziehung endlich zu bestätigen.

Sie ist die Nichte des spanischen König Felipe und ER ist der Enkel von Prinzessin Teresa von Bourbon-Sizilien - das royale junge Pärchen fand zusammen.

Sie nahmen am 17. April gemeinsam an einer Gründonnerstagsveranstaltung in Málaga teil. Begleitet wurde das junge Paar von Juans Schwester Teresa Urquijo, und ihrem Mann, dem Bürgermeister von Madrid, José Luis Martínez-Almeida, 50.

Verliebte Blicke

Urdangarin und Urquijo wirkten verliebt, als sie zusammen saßen, sich angeregt miteinander unterhielten und sogar gemeinsame Selfies mit dem Handy der 19-Jährigen aufnahmen.

Es ist das erste Mal, dass sich das Pärchen zusammen auf einer öffentlichen Veranstaltung zeigt.