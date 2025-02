Shitstorm: Netflix-Show zeigt Meghan als Fake-Köchin

Angekündigt war, dass Prinz Harrys Ehefrau in der neuen Netflix-Sendung kochen wird. Laut Kritikern ist genau das Gegenteil der Fall.

Da Meghans neues Projekt Gerüchten zufolge eine Kochsendung sein soll, haben die Zuschauer vielleicht erwartet, dass sie sich als Küchengöttin im Stil von Nigella für eine neue Generation neu erfindet. Doch laut Quellen, die eine Vorschau auf die Serie gesehen haben, wird man die Herzogin von Sussex nicht dabei sehen, wie sie Rezepte Schritt für Schritt zubereitet und Zutaten abmisst.

Serie dreht sich nur um Meghan

Stattdessen wird die Sendung mit dem Titel „With Love, Meghan“ ein Leitfaden für Gäste sein, der Inspiration und Ideen für alle bietet, die die perfekte Gastgeberin sein wollen. Die Serie setzt die „Markentrennung“ von Meghan und ihrem Ehemann fort. Quellen berichten, dass Harry „kaum zu sehen“ und „kaum zu erwähnen“ ist. Wie die Sendung bei den Zuschauern ankommt, wird also allein von Meghans Charisma abhängen.

Kinder existieren nicht in der Show

Auch die Kinder des Paares, Archie und Lilibet, werden nicht erwähnt oder gesichtet - was allerdings weniger überraschend ist, da die sie die Privatsphäre der beiden streng bewahren. Die Quelle sagte: „Es gibt keinen Punkt, an dem Meghan sagt: ‚Nimm 200 Gramm Mehl‘ oder so etwas.

"Es ist ein sehr magischer und schöner Leitfaden für Gastgeber und Gäste und keine Kochsendung. Es geht um Inspiration - mehr um die Frage: „Warum nicht mal diese Art von Pasta oder dieses Dessert zubereiten“. Harry ist nicht dabei", sagt ein Insider.

Serienstart verschoben

Die achtteilige Serie wird nun am 4. März ausgestrahlt, nachdem Meghan, die mit Harry in Montecito, Kalifornien, lebt, der Meinung war, dass es unsensibel wäre, die Serie wie geplant am 15. Januar auszustrahlen - acht Tage nach Ausbruch der Waldbrände in LA. In einer Erklärung sagte sie: „Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verschiebung des Starts unterstützt haben, da wir uns auf die Bedürfnisse derjenigen konzentrieren, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat betroffen sind.