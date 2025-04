Ostergottesdienst: Skandal-Royal zeigt sich wieder öffentlich

Nach Monaten hat sich der von seinen royalen Aufgaben entbundene Prinz Andrew wieder öffentlich mit der königlichen Familie gezeigt.

Der 65-Jährige nahm am Sonntag gemeinsam mit seinem Bruder, König Charles III. (76), und Königin Camilla (77) am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teil.

Erste Mal seit dem Osterfest 2024

Der Nachrichtenagentur PA zufolge war das erste Mal seit dem Osterfest 2024, dass Andrew bei einer offiziellen Veranstaltung der königlichen Familie zu sehen war. Zum Gottesdienst kam er unter anderem mit seiner Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson.

In den Schlagzeilen

Ende vergangenen Jahres war Andrew wegen eines Vertrauten in die Schlagzeilen geraten, der verdächtigt wird, für die Kommunistische Partei in China tätig zu sein. Andrews Teilnahme am traditionellen Weihnachtsfest der Royals auf dem königlichen Landsitz Sandringham wurde daraufhin abgesagt.

Verwicklungen Missbrauchsskandal

Von seinen Aufgaben für das Königshaus entbunden worden war der Duke of York wegen seiner Verwicklungen in den Missbrauchsskandal um den 2019 gestorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein. Der Prinz, der auch seine militärischen Ehrentitel abgeben musste, bestreitet jegliches Fehlverhalten.