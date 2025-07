Total-Absturz für Meghans Netflix-Serie

Herzogin Meghan hatte große Hoffnungen in ihre neue Netflix-Show gesetzt – doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache: "With Love, Meghan", ein Format rund um Rezepte, Alltagstipps und persönliche Einblicke, kommt laut den aktuellen Netflix-Halbjahrescharts nur auf magere 5,3 Millionen Views.

Damit landet die Serie, die am 4. März Premiere feierte, auf Platz 383 aller ausgewerteten Titel zwischen Januar und Juni 2025. Für ein hochkarätiges Netflix-Original ein enttäuschendes Ergebnis. Branchenexperten wie das US-Magazin Deadline zeigen sich überrascht: Eine so schwache Platzierung sei ungewöhnlich – insbesondere für ein Format, das bereits verlängert wurde. Die zweite Staffel von "With Love, Meghan" ist laut Netflix zwar abgedreht, ein konkreter Starttermin steht jedoch noch aus.

© Netflix

Zum Vergleich: Die britische Erfolgsserie "Adolescence" belegt mit über 145 Millionen Views Platz 1. Auch Meghans frühere Erfolgsserie "Suits" schlägt sich besser: Staffel 1 erreichte 9,3 Millionen Abrufe, Staffel 4 liegt mit ebenfalls 5,3 Millionen Views dennoch vor Meghans neuer Show auf Platz 378.

© Getty

Noch schlechter schneidet allerdings Prinz Harry ab: Seine Doku-Serie "Polo" rangiert mit nur 500.000 Views abgeschlagen auf Platz 3436 – ein Tiefpunkt in den Netflix-Charts.