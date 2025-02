William und Kate turteln auf Kuss-Foto zu Valentinstag

Ein romantisches Foto zum Valentinstag: Prinz William und Prinzessin Kate zeigen öffentlich ihre Liebe.

Am Valentinstag haben Prinz William und Prinzessin Kate ihren Followern auf Instagram eine Liebesbotschaft gewidmet. Sie posteten eine romantische Aufnahme, die William zeigt, wie er seiner Frau einen zärtlichen Kuss auf die Wange gibt. Das Foto stammt aus dem hochemotionalen Video, das Kate im vergangenen Jahr veröffentlichte, als sie das Ende ihrer Chemotherapie bekanntgab.

Untermalt wurde der Post von einem roten Herz-Emoji. Darunter reihten sich eine Reihe von Kommentaren, wie "Happy Valentines Day to our favourite royal couple!!!" oder "Ooooh… such a cute moment! Happy Valentines Day!". Rund zwölf Stunden nach der Veröffentlichung kratzte das Posting bereits an der Marke von einer halben Million Likes.

Prinz William und Prinzessin Kate lernten sich 2001 an der University of St Andrews kennen. 2010 folgte die Verlobung, 2011 heirateten die beiden schließlich wie erwartet im großen Stil. 2024 war für die Familie ein schwieriges Jahr, das von den Krebsdiagnosen von Kate und Williams Vater, König Charles III., gezeichnet war.