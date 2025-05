Schwerer Crash: Kult-Regisseur Otto Retzer muss operiert werden

Der österreichische Star-Regisseur Otto Retzer wurde bei einem Fahrradunfall schwer verletzt und muss operiert werden.

Schockierende Nachrichten aus Kärnten. Otto Retzer (79) muss nach einem schweren Fahrradunfall unters Messer. In einem Statement gegenüber oe24 meint er, dass es ihm aber den Umständen entsprechent gut gehe. Derzeit kann er allerdings nur auf Krücken gehen.

Doch was war passiert? Der Crash ereignete sich bereits vor mehreren Wochen in München. Retzer: "Ich bin vor drei Wochen in München an einer Kreurzung gestanden und hatte Grün. Leider kam mir eine Frau mit einem Lastenrad in die Quere und mich hat es aufgehaut." Die Folgen sind umso schlimmer. Nach einer ersten Untersuchung im Krankenhaus Münchenwurde ein Beckenbruch bei dem 79-Jährigen festgestellt.

"Die Frau kann nichts dafür und es hat ihr unheimlich Leid getan", hegt Retzer allerdings keinen Groll gegen die Verursacherin. Am Mittwoch wird er in Klagenfurt opriert, dann hofft er auf eine baldige Besserung und freut sich wieder die Bars und Lokale in Velden besuchen zu können.