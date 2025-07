SIE ist das neue Gesicht: Firma von Schmuse-CEO stellt Coldplay-Ex ein

Die Firma des ehemaligen Schmuse-CEO, der von seiner Position in der Firma Astronomer zurückgetreten ist, nachdem er mit seiner HR-Leiterin bei einem Coldplay-Konzert kuschelnd erwischt wurde - sorgt für weitere Schlagzeilen. Denn jetzt wurde ausgerechnet die Coldplay-Ex eingestellt!

Der Ruf der Firma Astronomer rutschte aufgrund der aufgeflogenen Affäre zwischen dem CEO Andy Byron und seiner HR-Managerin Kristin Cabot auf einem Coldplay-Konzert dramatisch ins negative Rampenlicht. Jetzt handelt das Unternehmen und schreibt PR-Geschichte.

© X

Coldplay-Ex springt ein

Denn ausgerechnet die Ex-Frau von Coldplay-Frontman Chris Martin wurde nun als "vorübergehende Sprecherin" eingestellt, um das Unternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung inmitten der Affäre des mittlerweile zurückgetretenen CEOs wieder professionell dastehen zu lassen.

"Was zur Hölle"

In dem kurzen Video geht Ex-Frau Gwyneth Paltrow auf wesentliche Fragen ein, die dem Unternehmen seit Auffliegen des Skandals von Usern gestellt wurden. Auf Fragen wie "OMG! What the actual fuck" („OMG! Was zur Hölle?“) antwortet sie mit einem ironischen Lächeln und lenkt sofort zu der Produkt-Verkaufslinie: Astronomer sei "beste Ort ist, um Apache Airflow zu betreiben“.

Genialer PR-Schachzug

Kurz darauf wird eine Frage zum PR-Debakel um Byron und Kristin angeschnitten – nur um sofort zu einem Verkaufsevent weiterzuleiten. „Ja, es sind noch Plätze für unser Beyond Analytics-Event im September verfügbar“, so Paltrow.

Sie geht inhaltlich nicht auf die Affäre der zwei Ex-Mitarbeiter ein, doch ihr Lächeln spricht Bände. Die ironische Betonung ihrer Antworten und das Umlenken auf die Produktlinie machen das kurze Video, das auf YouTube online ist, zu einem einzigartigen PR-Schachzug. Sie beendet es schließlich mit den Worten: „Vielen Dank für Ihr Interesse an Astronomer.“