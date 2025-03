Streit mit Vater: TV-Koch Steffen Henssler (52) gibt Rückzug bekannt

Nach fast 25 Jahren ist Schluss: Der bekannte Fernsehkoch und Gastronom Steffen Henssler hat entschieden, seine Rolle als Mitinhaber des Hamburger Restaurants „Henssler Henssler“ abzugeben.

In einer aktuellen Mitteilung erklärt er, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen hat – und welche Pläne er für die Zukunft hat.

Steffen Henssler zieht sich aus Restaurant „Henssler Henssler“ in Hamburg zurück

Steffen Henssler, der den meisten aus seinen TV-Formaten bekannt ist, beendet seine Beteiligung an dem Familienbetrieb, den er gemeinsam mit seinem Vater in Hamburg aufgebaut hatte. Das Restaurant „Henssler Henssler“ wurde bereits im Jahr 2001 eröffnet und liegt in direkter Nähe zum bekannten Hamburger Fischmarkt (Hamburg, Deutschland).

In einer Mitteilung vom Donnerstag erklärte der 52-Jährige, dass es vor allem persönliche und inhaltliche Differenzen gewesen seien, die zu diesem Entschluss geführt haben. "Nach fast 25 erfolgreichen Jahren des 'Henssler Henssler' habe ich gemerkt, dass die gastronomischen und konzeptionellen Ansichten meines Vaters und meiner Person nicht mehr übereinstimmen, weswegen ich mich nun aus dem 'Henssler Henssler' zurückgezogen habe." so Henssler. Er betont, dass es sich um keine leichte Entscheidung gehandelt habe, die Trennung für ihn aber unvermeidbar war.

Bereits Ende des vergangenen Jahres – zum 31. Dezember 2024 – sei er als Teilhaber aus dem Unternehmen ausgeschieden. Dass diese Veränderung bislang nicht öffentlich bekannt war, lag daran, dass Henssler zunächst alle internen Schritte sauber regeln wollte.

Neuer Name für das Restaurant geplant

Mit seinem Rückzug aus dem Restaurant ist auch eine Umbenennung geplant. Henssler möchte mit einem neuen Namen klarstellen, dass er selbst nicht mehr Teil des Betriebs ist. Laut seiner Aussage kommt es immer wieder zu Missverständnissen, weil sein Name weiterhin mit dem Lokal verbunden wird.

Ähnliche Erfahrungen habe er bereits mit dem Lieferdienst „Henssler at Home“ gemacht, aus dem er sich ebenfalls schon 2019 zurückgezogen hatte. Obwohl er dort nicht mehr beteiligt ist, läuft der Service nach wie vor unter seinem Namen weiter. Um solche Verwechslungen beim Restaurant in Zukunft zu vermeiden, soll es nun eine klare Trennung geben. Die rechtlichen Fragen rund um die geplante Namensänderung würden aktuell noch geprüft.

Fokus auf TV, Bücher und weitere Projekte

Auch wenn Henssler dem Restaurant den Rücken kehrt, langweilig wird ihm sicher nicht. In der Mitteilung wird deutlich, dass er sich künftig stärker auf seine anderen Tätigkeiten konzentrieren will – allen voran seine TV-Formate, seine Buchprojekte sowie seine eigene Marke „HENSSLERS“. Besonders wichtig seien ihm auch seine Aktivitäten im Bereich Social Media. Sein Online-Format „Hensslers Schnelle Nummer“, in dem er einfache Rezepte zeigt, hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Erfolg entwickelt.

Weitere Gastronomie-Projekte in Hamburg

Auch als Gastronom bleibt Steffen Henssler aktiv – allerdings an anderer Stelle. Zu seinen wichtigsten Betrieben gehört das Restaurant „Ono by Steffen Henssler“, das sich im Hamburger Stadtteil Eppendorf befindet, genauer gesagt am Lehmweg (Hamburg, Deutschland).

Hinzu kommen die Lieferdienste unter dem Namen „GO by Steffen Henssler“, die ebenfalls weiterhin bestehen bleiben. Darüber hinaus betreibt er am Hamburger Hafen eine große Event- und Kochschulfläche namens „Hensslers Küche“, wo regelmäßig Kochkurse, Firmenveranstaltungen und spezielle Events stattfinden.