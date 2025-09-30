Tina Turner-Statue sorgt für Wirbel

Eine neue Statue von der legendären Pop-Ikone Tina Turner sorgt für Wirbel, denn im US-Bundesstaat Tennessee wurde sie aufgestellt. Dann ging sie viral - allerdings nicht, weil sie so sehr an die verstorbene Sängerin erinnert.

Große Mähne, kurzer Rock, ikonische Pose – mit diesen Schlüsselelementen wurde die neue Statue von Tina Turner (1939-2023) in Brownsville im US-Bundesstaat Tennessee enthüllt.

Doch diese neue Statue erinnert überhaupt nicht an die beliebte Sängerin - ganz im Gegenteil: Nur mit Mühe erkennt man sie an ihrer Optik - sonst aber sieht sie eher aus wie eine schiefe Karikatur von Turner. Bilder der Statue gingen viral.

Nicht wirklich "simply the best"

Beliebte Kommentare waren etwa: "Warum sieht diese Tina Turner Statue aus wie Ronald McDonald mit einer zotteligen Perücke?", aber auch: "Ich weiß nicht, ob die Person, die diese Statue erstellt hat, "simply the best" für den Job war". (Anm. an ihren weltbekannten Song "simply the best")

Die Frage stellte sich des Öfteren, ob die Figur von einem schlechten Künstler gemacht wurde - oder der Künstler einfach einen schlechten Tag hatte. Die Statue in Tina Turners Heimatstadt, die die verstorbene Sängerin an scheinbar jeder Straßenecke ehrt, wurde vom nigerianischen Künstler Fred Ajanogha (67) erstellt, der dafür bekannt ist, historische Figuren der POC (People of Colour)-Community in Statuen zu verewigen.