"1, 2 oder 3" – ORF steigt bei Kult-Kindershow aus

Nach fast 50 Jahren steigt der ORF zum Jahresende 2025 aus der Koproduktion der beliebten Kindersendung "1, 2 oder 3" aus.

Die verbleibenden, vertraglich vereinbarten Folgen werden noch bis Ende 2025 ausgestrahlt, wie der deutsche Branchendienst "DWDL" berichtet. Die Sendung wurde 1977 erstmals im ORF ausgestrahlt – noch vor dem ZDF – und war über Jahrzehnte hinweg auch im Schweizer Fernsehen zu sehen, das jedoch bereits 2006 ausstieg.

Künftig bleibt nur noch das ZDF als alleiniger Produzent der Sendung an Bord. Es kündigte an, die Show fortzuführen – weiterhin mit 26 Folgen pro Staffel. Neu ist, dass die Rateteams künftig aus drei unterschiedlichen Bundesländern anstatt aus drei Ländern kommen. In thematischen Specials sollen zudem Teams mit gemeinsamen Interessen oder Hintergründen gegeneinander antreten. Zum 50-jährigen Jubiläum 2027 sind zusätzlich zwei Familienspecials mit prominenter Besetzung geplant.

Der ORF plant laut "DWDL"-Bericht nach dem Ausstieg eine neue Kindershow namens "Die Superklasse", bei der Schulklassen teilnehmen. Die Produktion fand bereits im April statt, die Ausstrahlung beginnt im September. Moderiert wird das neue Format von Fanny Stapf und Stefan Gruber. Ziel ist es, das öffentlich-rechtliche Kinderprogramm weiter vielfältig zu gestalten.