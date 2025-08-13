Alles zu oe24VIP
Die beiden Bachelor-Kandidaten Felix und Martin
© RTL

Direkt nach Finale

Bachelor betrügt Siegerin – mit der Halbfinalistin!

13.08.25, 06:49
Teilen

Die aktuelle „Die Bachelors“-Staffel endete mit einem Knalleffekt. 

In dieser Bachelor-Staffel war vieles anders. Zum ersten Mal gingen mit Felix Stein und Martin Braun zwei Männer auf Partnersuche. Dramatisch war dann vor allem auch das Ende (bereits zu sehen auf RTL+).

Bachelor Martin überreichte in der namibischen Wüste Clara seine letzte Rose und kürte sie somit zur Siegerin. Romantisch gesteht er ihr dabei: „Ich kann dir sagen, dass ich mich in dich verliebt habe.“

Bachelor

Der Bachelor mit Siegerin Clara

© RTL

Doch schon beim Wiedersehen mit Moderatorin Frauke Ludowig verraten Martin und Clara, dass sie kein Paar mehr sind. „Die Trennung ging von mir aus“, gesteht der Bachelor. Dann lässt Martin die Bombe platzen: Der Bachelor ging zurück zur Halbfinalistin Lena.

Bachelor

Der Bachelor mit Halbfinalistin Lena

© RTL

Lena hatte dem Bachelor zuvor in der Sendung den Laufpass gegeben, weil sie sich nicht an der Seite eines Familienvaters sieht. Nach ihrer Heimkehr hatten sie dann einen gemeinsamen Dreh, bei dem es gefunkt hat. „Wir waren länger unterwegs. Es ist noch mal dazu gekommen, dass wir (Lena und Martin) uns geküsst haben“, gesteht der Bachelor. Gleichzeitig betont er aber: „Ich habe das sofort bereut.“

Übrig bleiben nur gebrochene Herzen. Bachelor Martin hat weder mit Siegerin Clara noch mit Halbfinalistin Lena noch Kontakt.

