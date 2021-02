Nach einem Einzeldate kommt es zum Übernachtungsdate und romantischen Stunden zwischen Niko und Mimi.

Der Bachelor heißt die Ladys in ihrer neuen Unterkunft willkommen: Einem bayerischen Chalet am Chiemsee. Während zehn von ihnen erst mal den Kampf um die Zimmer ausfechten müssen, lädt Niko Jacqueline S. direkt zu einem Picknick ein – und genießt ausgedehnte Gespräche mit der 23-Jährigen: "Bei Jacqui fühlt man sich automatisch wohl." Auch Jacqueline schwärmt von Niko: "Mir gefällt er jetzt auch umso mehr, weil ich einfach viele Dinge so von ihm rausbekommen hab."

Ausblick von der neuen Unterkunft

Bachelor: Niko schläft mit IHR

Nach einem gemeinsamen Tag mit allen Ladys sorgt ein Einzeldate für Wirbel: Als die anderen Ladys den Heimweg antreten, machen es sich Mimi und Niko auf dem Balkon einer Hütte gemütlich und kuscheln ausgiebig – bis es zum ersten Kuss zwischen den beiden kommt. "Es war so ein Fallenlassen und Wohlfühlen. Und wie als wäre etwas passiert, worauf du schon ganz lange gewartet hast und dann ist es endlich da. Und es war auch einfach der perfekte Moment", schwärmt Mimi. Und auch Niko ist verzaubert: "Es war ein magischer Moment für mich. Es war perfekt." Und so will er nicht, dass das Date schon zu Ende geht und lädt Mimi ein: "Du kannst auch gerne hierbleiben, wenn du willst."

Mimi: So war es beim Übernachtungsdate

Dass Mimi gerade das erste Übernachtungsdate hat, ahnen die Konkurrentinnen im Chalet unterdessen noch nicht und warten sehnsüchtig auf die Mitstreiterin – vergebens. Denn erst am nächsten Vormittag kehrt Mimi nach einem romantischen Frühstück zu den anderen zurück. Während Niko von den vergangenen Stunden schwärmt – "Es war eine traumhaft schöne Nacht" – fällt Mimis Erzählung im Chalet verhaltener aus. Noch bevor sie anfängt zu berichten, verlässt mit Michèle bereits die erste Frau den Raum. "Weil ich das nicht hören wollte. Weil ich einfach an dem, was ich vor zwei Tagen mit ihm erlebt habe, sag ich mal, festhalten möchte", begründet sie ihre Reaktion. Doch Mimi gibt sich ohnehin verhalten: "Ich will eigentlich überhaupt gar nichts erzählen."

Der Bachelor: Jederzeit auf TVNOW.de abrufbar und jeden Mittwoch um 20:15 auf RTL