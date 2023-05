Missy May nach 'Dancing Stars': 'Sieg ist der Hammer'

Im Talk mit ÖSTERREICH plaudert Missy May über ihre Zukunftspläne.

Glücklich. Wirklich Relisiert hat Missy May ihren Sieg bei Dancing Stars auch zwei Tage nach ihrem Sieg noch immer nicht ganz. „Ich habe Dimitar am Wochenende sogar gefragt, wann wir wieder Training haben“, lacht Missy im ÖSTERREICH-Talk. Die Freude über ihren Sieg ist aber dennoch riesengroß. „Ich hätte nie gedacht, dass ich gewinnen könnte. Es passiere so viele Dinge während der Show. Aber es ist der Wahnsinn. Ich freue mich total“, strahlt die Musical-Sängerin.

Sieg bei Dancing Stars: Missy May holt Tanz-Krone der 15. Staffel

Tour. Viel Zeit zum Verschnaufen hat die sympathische Sängerin aber dennoch nicht. „Ab Sonntag bin ich wieder mit Musical-Shows auf Tour und danach spiele ich im nächstes Jahr im Musical ‚Titanic‘ auf der Bühne Baden“, so May.