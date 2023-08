Thomas Preining hat die Führung in der DTM an den Wahl-Wiener Mirko Bortolotti (ITA) verloren.

Nach Platz 15 am Samstag auf dem Lausitzring ließ der Oberösterreicher im Porsche im zweiten Rennen am Sonntag einen vierten Platz folgen, der Italiener Mirko Bortolotti (Lamborghini) sicherte sich den Sieg und hat in der Gesamtwertung als neuer Leader nun sieben Punkte Vorsprung auf Preining. Der Tiroler Lucas Auer (Mercedes) landete an der sechsten Stelle und ist Gesamtfünfter.