Die Sport-Hits am Samstag im TV

Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Morgi & Schlieri hoffen auf Sieg bei Sprung-Show

Wieder einmal sorgt Red Bull mit einer neuen Idee für ein Spektakel. Legenden von Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer und Andreas Goldberger wollen mit ihren Teams das Zelspringen in Zakopane gewinnen. Sieger wird das Team, das nach zwei Sprüngen am nächsten an 1000 Meter herankommt.

Leipzig hofft gegen Ilzer auf Trainer-Effekt

Die Premiere von Zsolt Löw als Leipzig-Coach ist im Pokal daneben gegangen. Die Bullen liegen auf Platz 6 und müssen im Heimspiel gegen Ilzers Hoffenheim unbedingt siegen.

GAK will LASK-Krise verschärfen

Unter der Woche scheiterte der LASK im Cup. In der Quali-Gruppe haben sie noch fünf Puntke Vorsprung auf Verfolger Klagenfurt. Doch der GAK will die Mini-Krise der Linzer ausnutzen und wichtige Punkte sammeln.

Das Sport-Programm im TV:

7.30 Uhr: Formel 1 - GP v. Japan, Qualifying (ORF 1/Sky/RTL)

8 Uhr: Leichtathletik - Triathlon, T100 World Tour Damen (Eurosport)

- Triathlon, T100 World Tour Damen 12 Uhr: Tennis - ATP 250 Marakesch & Bukarest (Sky)

- ATP 250 Marakesch & Bukarest 12.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, Konferenz (Sky)

- 2. dt. Liga, Konferenz 13 Uhr: Golf - Ladies European Tour (Sky)

- Ladies European Tour 13.30 Uhr: Fußball - Premier League, Everton - Arsenal (Sky)

- Premier League, Everton - Arsenal 14 Uhr: Snooker - Tour Championship (Eurosport)

Snooker - Tour Championship 15.30 Uhr: Skispringen - Target Jumping (ServusTV)

15.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundesliga, Konferenz (Sky)

16 Uhr: Fußball - Premier League, Crystal Palace - Brighton (Sky)

16 Uhr: Golf - PGA Tour, Valero Texas Open (Sky)

- PGA Tour, Valero Texas Open 16.55 Uhr: Snowboard - Snowboardcross-Weltcup (ORF Sport+)

- Snowboardcross-Weltcup 17 Uhr: Fußball - Bundesliga - Konferenz (Sky)

17 Uhr: Radsport - Gran Premio Miguel Indurain (Eurosport)

- Gran Premio Miguel Indurain 17.40 Uhr: Mountainbike - Cross-Country Short Track Damen (Eurosport)

- Cross-Country Short Track Damen 18 Uhr: Golf - Augusta National Women's Augusta (Sky)

- Augusta National Women's Augusta 18.30 Uhr: Handball - HLA - Bad Vöslau - Linz (ORF Sport +)

- HLA - Bad Vöslau - Linz 18.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundesliga, Bremen - Frankfurt (Sky)

18.30 Uhr: Fußball - Premier League, Aston Villa - Nottingham Forrest (Sky)

- Premier League, Aston Villa - Nottingham Forrest 18.30 Uhr: Eishockey - NHL, New Jersey Devils - New York Rangers (Sky)

- NHL, New Jersey Devils - New York Rangers 19 Uhr: Tennis - WTA 500 Charleston, Halbfinale (Sky)

- WTA 500 Charleston, Halbfinale 20.15 Uhr: Basketball - Damen-Finale, Graz - Klosterneuburg (ORF Sport+)

- Damen-Finale, Graz - Klosterneuburg 20.30 Uhr: Fußball - 2. dt. Liga, 1. FC Köln - Hertha BSC (Sport 1)

- 2. dt. Liga, 1. FC Köln - Hertha BSC 0.50 Uhr: Basktetball - NBA, Philadelphia 76ers Minnesota Timberwolves (Pro7Maxx)

Bei diesem Hammer-Programm ist bestimmt für jeden Sport-Fan etwas dabei!