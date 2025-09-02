Dieser kultige "Tatort"-Kommissar übernimmt beliebte Quiz-Show von Elton

Die beliebte ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ startet in Hamburg in eine neue Ära: Erstmals seit zwölf Jahren muss Moderator Kai Pflaume ohne Elton an seiner Seite auskommen. Nun ist klar, wer den Platz des Publikumslieblings übernimmt – und die Wahl sorgt für Überraschung

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird Schauspieler Wotan Wilke Möhring (57) neuer Dauer-Gastgeber auf der „Wer weiß denn sowas?“-Bühne. Bekannt als „Tatort“-Kommissar, war Möhring bisher zwar in verschiedenen Panel-Shows zu Gast, jedoch nie als festes Ensemblemitglied. Das ändert sich nun. Die neuen Folgen werden zwischen dem 3. September und 29. Oktober im ARD-Studio Hamburg aufgezeichnet – ein Heimspiel für Möhring, der in der Hansestadt lebt und so kurze Wege zu den Drehs hat.

Wotan Wilke Möhring © Getty

Er wird in allen Shows antreten und zusammen mit wechselnden Promi-Gästen gegen das „Team Hoëcker“ spielen. Ob er dauerhaft bleibt, soll von der Zuschauerreaktion und den Quoten abhängen.

Quotenrekord mit Elton

Moderator Elton © Getty

Elton (bürgerlich Alexander Duszat, 53) hatte im März nach zwölf Jahren und zehn Staffeln seinen Ausstieg erklärt. Die jüngste Staffel war die erfolgreichste überhaupt: Mit durchschnittlich 19,6 Prozent Marktanteil und rund 3,3 Millionen Zuschauern pro Folge erzielte die Show ein Allzeit-Hoch am Vorabend. „Es hat Spaß gemacht, Teil dieser Sendung zu sein“, erklärte Elton damals. „Und es war eine Ehre, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten. Nun sage ich Tschüss – mit einem weinenden und einem lachenden Auge.“ Wann die neuen Folgen mit Wotan Wilke Möhring im TV zu sehen sein werden, steht noch nicht fest.