× Eurovision Song Contest 2025 - Der Countdown

LIVE AUS BASEL: Wer gewinnt den ESC 2025?

Auch in diesem Jahr können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Österreich und Deutschland gemeinsam auf das Finale des Eurovision Song Contests einstimmen. Moderator Thomas Hermanns, Jane Comerford – Sängerin der Band „Texas Lightning“, die Deutschland 2006 beim ESC vertrat – und „Let’s Dance“ -Star Kathrin Menzinger sind die Gäste bei „ESC – Der Countdown” und „ESC – Die Aftershow”. Zusammen mit Moderatorin Barbara Schöneberger werden sie in den beiden Shows am Samstag, 17. Mai, das Publikum in Deutschland und Österreich auf den weltgrößten Musikwettbewerb einstimmen bzw. ihn Revue passieren lassen. Das Erste und ORF1 übertragen die beiden Sendungen um 20.15 Uhr und ab ca. 1.00 Uhr live aus Basel, dem diesjährigen Austragungsort des Eurovision Song Contests.

Auch die Acts, die Deutschland und Österreich in diesem Jahr vertreten, kommen in „ESC – Der Countdown“ und „ESC – Die Aftershow“ in Live-Schaltungen zu Wort. Alice Tumler, die vor zehn Jahren den ESC in Wien moderierte, wird als Außenreporterin über das bunte Treiben in Basel berichten.