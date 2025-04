× Mälzer und Mraz in Hamburg liefern ab!

Kochduell: Tim Mälzer gegen Lukas Mraz.

Mit ihm zusammen eröffnet Tim Mälzer erneut den Pop-Up-Lieferservice an der Hamburger Außenalster. Anhand anonymer Hinweise kochen Beide in jeder Runde Gerichte, die anschließend persönlich an die Besteller:innen ausgeliefert werden. Um wen es sich bei den Besteller:innen handelt, wissen Tim und Lukas jedoch erst, wenn sie vor deren Haustür stehen.

Ihre Gerichte werden jeweils mit bis zu fünf Sternen bewertet. Auch halbe Sterne sind möglich. Der Koch, der am Ende des Duells mehr Sterne gesammelt hat, gewinnt das Duell und darf dem Verlierer zudem die bestrafende "Quittung des Tages" ausstellen.