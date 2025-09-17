Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Neuer Hype um "KPop Demon Hunters"
© Netflix

Netflix-Rekord

Neuer Hype um "KPop Demon Hunters"

17.09.25, 09:28 | Aktualisiert: 17.09.25, 11:22
Teilen

"KPop Demon Hunters" knackt als als erster Netflix-Film die 300-Millionen-Marke!

Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" hat laut offiziellen Zahlen des Streamingdienstes als erster Netflix-Film überhaupt die Marke von 300 Millionen Abrufen überschritten. Seit der Veröffentlichung am 20. Juni kam der Film bis 14. September auf mehr als 314,2 Millionen "Views".

Neuer Hype um
© Netflix

Neuer Hype um
© Netflix

Netflix hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 300 Millionen Abonnenten (Netflix nennt sie "zahlende Mitglieder"). Statistisch hat also jedes Abo diesen Film schon einmal abgerufen.In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage. Längerfristige Abrufzahlen gibt der Streamingdienst nicht preis. Das bedeutet, dass bei "KPop Demon Hunters" nur noch bis 19. September öffentlich gezählt wird.

Neuer Hype um
© Netflix

Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind. Der Hype beförderte den Film-Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in Musikcharts. Der Song "Golden", der im Film als Smash-Hit gehandelt wird, ist es in den vergangenen Monaten tatsächlich geworden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden