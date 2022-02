× 'Pam & Tommy' treiben es mit sprechendem Penis!

Nach verhaltenem Start geht's jetzt bei 'Pam & Tommy' voll zur Sache. Ganz viel Sex und ein sprechender Penis! Wir haben hingeschaut.

War Pamela Anderson (gespielt vom Lily James) im ersten Teil der neuen Disney+ Skandal-Serie "Pam & Tommy" kaum zu sehen, so liefert sie gleich zu Beginn der zweiten Folge nackte Tatsachen: FKK-Bad bei der Hochzeitsreise und im Anschluss prickelnder Sex mit Tommy Lee (Sebastian Stan) in der Schiffs-Kajüte. Die ersten Szenen aus dem berühmten Sextape! Wir haben den Aufreger schon gesehen:

Sprechender Penis

Die aufkeimende Liebe und die Spontanhochzeit nur 96 Stunden nach dem ersten Treffen stehen bei Folge 2 im Mittelpunkt – und ganz viel Sex. Tommy Lee wartet dafür sogar bis zur Hochzeitsnacht. Was ihm eine der wohl skurrilsten Szenen der Filmgeschichte einbringt: Minutenlang diskutiert er mit seinem Penis (!), warum dieser warten muss. Dabei kommt auch ein animatronischer Penis zum Einsatz, um die Gespräche bildlicher vorzuführen. „Am Ende habe ich so getan, als wäre es ein intimes Gespräch zwischen Freunden, das man haben könnte, wenn man sich verliebt", so Sebastian.

Sex, Sex, Sex

Nach der Strandhochzeit wird dann auch der imposante „Kleine Freund“ zufriedengestellt. Pam & Tommy rammeln stundenlang durch die Hochzeits-Suite. Von Badewanne über Tisch bis zum Balkon.

