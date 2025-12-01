Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Maxton Hall Staffel 2
© Prime Video

News

Serien-Hit "Maxton Hall": Dritte Staffel fertig gedreht & so wird das Ende

01.12.25, 15:27
Teilen

Prime Video verspricht "emotionales Finale" - Staffel zwei erreichte Platz eins der Charts in knapp 100 Ländern.

Prime Video hat die dritte Staffel des deutschen Welthits "Maxton Hall" im Kasten. Der Streaminganbieter kündigte für "das letzte Kapitel der epischen Liebesgeschichte" zwischen Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) ein "emotionales Finale" an.

Mehr zum Thema

"Ruby steht am Abgrund: Sie wurde vom Maxton Hall College suspendiert und alles deutet darauf hin, dass ausgerechnet James Schuld an ihrem Rauswurf ist", hieß es zur Handlung. Ein Startdatum von Staffel drei der Serie wurde zunächst nicht veröffentlicht, dafür Aufnahmen von den Dreharbeiten. Einer der Drehorte war erneut Schloss Marienburg bei Hannover.

Amazon-Serie

Amazon-Serie "Maxton Hall" wurde im Schloss gedreht

© Prime Video

Virales Gesprächsthema

Die im November gestartete zweite Staffel von " Maxton Hall - Die Welt zwischen uns " ist derzeit ein virales Gesprächsthema. Staffel zwei habe in der Startwoche Platz eins der Prime Video Charts in knapp 100 Ländern belegt. Schon die erste Staffel der deutschen Produktion zählte 2024 zu den erfolgreichsten nicht amerikanischen Prime-Video-Eigenproduktionen.

In der Serie geht es um den arroganten James Beaufort, der aus einer schwerreichen Unternehmerfamilie stammt und auf dem fiktiven britischen Elite-Internat Maxton Hall die Stipendiatin Ruby Bell aus einfachen Verhältnissen kennenlernt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden