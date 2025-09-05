„South Park“: Donald Trump schwängert Satan!

Die Kult Trickfilm TV-Serie „South Park“ wettert weiter bitterböse gegen US-Präsident Donald Trump und macht ihn jetzt sogar zum Vater eines satanischen Babys!

“Trump confirmed father of Satan Butt Baby” (z. dt.: Trump bestätigt als Vater von Satans Butt Baby”) Die Kult Trickfilm TV-Serie „South Park“ legt mit ihren bitterbösen Satire-Attacken gegen den US-Präsident nach und jubelt ihm in der 4. Episode der 27. Staffel ein Baby unter. Die „Mutter“ ist niemand Geringer als der Satan persönlich!

© Paramount+

© Paramount+

Die Meldung vom „Lovechild“, so South Park, wird dann auch in einer fiktiven News-Sendung von Trumps Lieblings-Sender „FOX“ geleakt. Dazu fällt der Satz „“Donald Trump is fucking Satan” unverhältnismäßig oft. Und das durchaus zweideutig: „Donald Trump ist verdammt noch mal der Satan.“ bzw „Donald Trump treibt’s mit Satan“

© Paramount+

Die South Park Macher Trey Parker and Matt Stone setzen damit zwischen Gags über Jesus und Labubu Puppen ihren Anti-Trump Kurs fort. Bislang wurde noch in jeder Folge der 27. Staffel Trump und seine Liebesbeziehung zu Satan thematisiert. Auch mit satanischem Gelächter über Trumps „Micro Penis“.