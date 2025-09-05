Alles zu oe24VIP
„South Park“: Donald Trump schwängert Satan!
© Paramount+

TV-Aufreger

„South Park“: Donald Trump schwängert Satan!

Von
05.09.25, 10:30
Teilen

Die Kult Trickfilm TV-Serie „South Park“ wettert weiter bitterböse gegen US-Präsident Donald Trump und macht ihn jetzt sogar zum Vater eines satanischen Babys!  

“Trump confirmed father of Satan Butt Baby” (z. dt.: Trump bestätigt als Vater von Satans Butt Baby”) Die Kult Trickfilm TV-Serie „South Park“ legt mit ihren bitterbösen Satire-Attacken gegen den US-Präsident nach und jubelt ihm in der 4. Episode der 27. Staffel ein Baby unter. Die „Mutter“ ist niemand Geringer als der Satan persönlich!

„South Park“: Donald Trump schwängert Satan!
© Paramount+

„South Park“: Donald Trump schwängert Satan!
© Paramount+

Die Meldung vom „Lovechild“, so South Park, wird dann auch in einer fiktiven News-Sendung von Trumps Lieblings-Sender „FOX“ geleakt. Dazu fällt der Satz „“Donald Trump is fucking Satan” unverhältnismäßig oft. Und das durchaus zweideutig: „Donald Trump ist verdammt noch mal der Satan.“ bzw „Donald Trump treibt’s mit Satan“

„South Park“: Donald Trump schwängert Satan!
© Paramount+

Die South Park Macher Trey Parker and Matt Stone setzen damit zwischen Gags über Jesus und Labubu Puppen ihren Anti-Trump Kurs fort. Bislang wurde noch in jeder Folge der 27. Staffel Trump und seine Liebesbeziehung zu Satan thematisiert. Auch mit satanischem Gelächter über Trumps „Micro Penis“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

