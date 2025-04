× Top Filme am Samstag

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Samstag.

»Schweinskopf al dente« mit Bezzel & Schwarz

Schwarzhumoriger, bissig bayerischer Mordsspaß! Im dritten Eberhofer-Krimi nach einem Bestseller von Rita Falk laufen Sebastian Bezzel, Simon Schwarz & Co. in Höchstform auf. Gregor Bloéb versetzt die schräge Provinznest-Truppe von Niederkaltenkirchen in Angst und Schrecken.

Die Flucht führt sie an den sonnigen Gardasee, wo ja Lisa Maria Potthoff das Liebesglück in der Pizzeria Potenza sucht. Susi hat von Niederkaltenkirchen endgültig die Nase voll. Eberhofer hat die allerletzte Chance vermasselt, mit ihr zusammenzuziehen. So folgt Susi dem heißblütigen Luca nach Potenza am Gardasee, wo dieser für sie eine Pizzeria eröffnet hat.

Dienststellenleiter Moratschek fürchtet indes die Rache des Psychopathen Küstner. Ein Schweinskopf in seinem Bett hat ihn in hellste Panik versetzt. Eberhofer übernimmt mit seiner skurrilen Truppe Moratscheks Personenschutz. Auf turbulenter Flucht geht es im Hippie-Bus ausgerechnet zu Susis Pizza-Paradies am Gardasee.

»Das Mercury Puzzle«

Der neunjährige Simon knackt per Zufall den militärischen Geheimcode "Mercury" der Vereinigten Staaten. Beim Kreuzworträtseln in einem Rätselheft entdeckt der autistische Junge mit seinem fotografischen Verstand die versteckte Botschaft, freilich ohne die Brisanz zu erkennen. Obwohl der Code so konzipiert wurde, dass jedes Dekodierungs-Genie daran verzweifeln muss, hatten seine Erfinder eine entsprechend verschlüsselte Telefonnummer in einem Spiele-Magazin veröffentlicht, um den "Freak Faktor" genannten Zufall auf die Probe zu stellen - und auszutesten, ob das, was logisch unmöglich erscheint, nicht vielleicht doch passiert.

Als Simon den Code knackt, schrillen beim Sicherheitschef Kudrow die Alarmglocken. Nicht nur sein guter Ruf, sondern auch das Leben von Tausenden internationalen Undercover-Agenten steht auf dem Spiel. Kudrow schickt einen Killer, um Simon zu beseitigen. Simon kann sich zwar verstecken, doch die Eltern des Jungen werden ermordet. Art Jeffries, FBI-Agent im Innendienst, untersucht den Mord an Simons Eltern. Während die Polizei von einem Familiendrama ausgeht, bleibt Jeffries argwöhnisch und kommt prompt einem Killer zuvor, der den Jungen im Krankenhaus töten will. Mit knapper Not entgehen beide auf ihrer nächtlichen Flucht in der Chicagoer U-Bahn einem weiteren Mordanschlag. Jeffries nimmt sich des völlig verängstigten Jungen an. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Sie haben eine Sache gemeinsam: die Isolation. Während der autistische Simon in seiner eigenen Welt von Rätselheften und Landkarten lebt, hat Jeffries seine Isolation selbst gewählt.

Er ist völlig desillusioniert durch die vielen Rückschläge, die er im privaten wie beruflichen Leben einstecken musste. Jeffries muss erkennen, dass sein Training und seine Coolness nicht mehr ausreichen, um mit diesem ungewöhnlichen Jungen zu kommunizieren. Er muss sich eine neue Sprache angewöhnen _ eine Sprache voller Herzlichkeit und Freundlichkeit, die normalerweise in seinen Kreisen beim FBI nicht angesagt ist. Durch die enge Freundschaft kommt Jeffries hinter das Geheimnis des Jungen. Der einzige Ausweg, den Killern zu entkommen, scheint die Flucht zu sein. Jeffries und Simon hetzen quer durch die Stadt. Doch die Spezialeinheit ist ihnen auf den Fersen.

Spannender Kriminal-Film »Ostfriesenfluch«

Eine drapierte Frauenleiche wird inmitten eines blühenden Rapsfeldes aufgefunden. Der Ehemann der Toten bezichtigt seinen ehemaligen Schüler, Linus Wagner, der Täter zu sein. Linus wiederum beschuldigt den Ehemann des Mordes. Dieser habe seine Frau über Wochen weggesperrt. Nach der Befragung durch Ann Kathrin am Yachthafen flieht er aber vor ihr.

Währenddessen empfangen Rupert und Marion Wolters eine Austauschkollegin aus Polen. Ein Paket mit den Kleidungsstücken der "Toten im Raps" taucht auf. Weitere Frauen werden vermisst gemeldet, und deren Partner erreichen ebenfalls solche Pakete. Sind die Frauen wirklich entführt worden oder sind sie abgehauen, weil sie ihrem Leben eine neue Richtung geben wollten?

Was ist die Verbindung zwischen den Frauen, den Familien? Klaasen und ihr Team stecken bereits mitten in einem Serientäter-Fall. Hier zerstört jemand systematisch Beziehungen, reißt Familien auseinander, denkt sich Ann Kathrin. Eine dunkle Ahnung überkommt sie. Als der Täter auch noch eines der Kinder einer der Frauen entführt, droht alles aus dem Ruder zu laufen. Erst eine Entdeckung, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, bringt die Ermittler auf die richtige Spur. Ein gnadenloser Lauf gegen die Zeit beginnt.

ORF 1 20.15: Schweinskopf al dente

21:50: Der Metzger und der Tote im Haifischbecken

ORF 2, 20.15 Uhr: Live aus St. Johann in Tirol: Mei liabste Weis (Ebbser Kaiserklang, Leukentaler Stubenmusik, Unterinntaler Soatnriss und Huber Dreigesang)

ORF 3: Doku: zeit.geschichte: Wuchteln, Schmäh, Politsatire - Geschichte des österreichischen Kabaretts 1989 - 2000

Servus TV: Selbst ist die Braut

RTL, 20:15: Das Supertalent (Staffelstart; Die Jury besteht aus Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und Tony Bauer; Victoria Swarovski und Jens „Knossi“ Knossalla moderieren die Show)

RTL 2: 20.15: Ein Riskanter Plan

Sat1, 20.15 Uhr: Harry Potter und der Stein der Weisen

Pro 7, 20.15 Uhr: Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

VOX, 20.15 Uhr: Das Mercury Puzzle

SIXX, 20.15 Uhr: Das große Promibacken

