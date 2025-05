Top-Filme am Sonntag

Am Sonntag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Sonntag

Biografisches Drama: »House of Gucci«

Ridley Scotts Thriller-Drama nach wahren Begebenheiten um das Modeimperium Gucci. Patrizia Reggiani (Lady Gaga) heiratet den künftigen Alleinerben Maurizio Gucci (Adam Driver) und untertsützt ihn dabei, an die Spitze des Familienunternehmens zu kommen. Eine Liaison, die am 27. März 1995 mit der Ermordung von Maurizio tragisch endet. Mailand, 1978. Auf einer Party lernt die aus bescheidenen Verhältnissen stammende Patrizia Reggiani den Jus-Studenten Maurizio Gucci kennen. Prompt verliebt sich der Sohn des wohlhabenden florentinischen Unternehmers Rodolfo Gucci in sie. Obwohl er dafür von seinem Vater verstoßen wird, heiratet er Patrizia. Seinem Onkel Aldo gelingt es jedoch, das Paar in der Familie wieder zu integrieren. Zielstrebig sorgt Patrizia dafür, dass Maurizio an die Spitze des Modeimperiums kommt. Dabei ist ihr jedes Mittel recht.

Musik-Komödie: »Mamma Mia!« mit Starbesetzung

Sophie will heiraten _ und von ihrem Vater an den Traualtar geführt werden. Doch wer ist ihr Vater? Sie lädt drei Männer, deren Namen sie im Tagebuch ihrer Hippie-Mutter Donna gefunden hat, heimlich zu ihrer Hochzeit auf die griechische Insel ein: den New Yorker Geschäftsmann Sam, den englischen Gentleman Harry und den Weltenbummler Bill. Als ihre drei Ex-Geliebten auftauchen, ist Donna geschockt.

Action: »Mission Impossible - Dead Reckoning (1)«

Agent Hunt und sein IMF-Team suchen eine gefährliche Waffe, die die Menschheit bedroht. Im Wettlauf gegen eine unberechenbare künstliche Intelligenz muss Hunt zwischen seiner Mission und dem Leben seiner Vertrauten wählen.