UNGLAUBLICH! Borat ist jetzt ein Muskel-Protz

Man kennt ihn als Borat oder Ali G, aber SO hat man Hollywood-Star Sacha Baron Cohen noch nie gesehen.

Sacha Baron Cohen hat mit seinen Kult-Rollen als Ali G und Borat für Lacher gesorgt. Sein Humor war stets grenzwertig, aber hat ein riesiges Publikum angezogen. Nun ist er kaum noch wiederzuerkennen und tut das, was er vor allem schon als Ali G stets wollte: Er lässt die Muskeln spielen.

Wie er erzählt, hat der 53-jährige Schauspieler innerhalb von drei Wochen eine unglaubliche Körper-Transformation vorgenommen. Der Grund dafür ist eine neue Filmrolle. Denn er wird in einem der nächsten Marvel-Blockbuster als Mephisto vor der Kamera stehen.

Selbst die größten Superhelden würden bei der Transformation große Augen machen, die Fans feiern den neuen Look. Im US-Magazin "Men's Fitness" erzählte er, wie es dazu kam. Demnach bekam er dabei auch Hilfe von Matthew McConaughey. Der Hollywood-Liebling gab ihm die Telefonnummer von Promi-Coach Alfonso Moretti.

Trainings-Einheiten nur 25 Minuten lang

Nach einem Online-Meeting mit dem Fitness-Guru ging es los. Sacha musste "100 Liegestütze pro Tag" machen. Doch wer denkt, dass der Komiker eine extreme Diät und Dauer-Workouts machen musste, wird eines Besseren belehrt. Stattdessen gab es "25-minütige Trainingseinheiten, die nachhaltig waren", berichtet der zukünftige Marvel-Held. "Früher hätte ich gedacht, dass man stundenlange Sitzungen braucht", gibt er zu.

Zwei Wochen nach dem Drehstart wurde die Film-Crew allerdings nervös. Man gab knapp 4.000 Euro für neue Kostüme aus, weil sich sein Körper zu sehr verändert hatte. Sogar nach einem Marathon-Drehtag forderte sein Fitness-Guru ein gemeinsames Workout.

In seinem Instagram-Posting dazu vergisst er aber nicht auf seine Vergangenheit und deutet an, dass er immer noch gut in einem Mankini aussehen würde. Manche würden nun wohl behaupten, dass er so sogar noch besser als in den Borat-Filmen aussehen würde.