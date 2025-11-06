Wirbel um Opernsänger: Wegen Putin-Nähe abgesetzt

Nachdem sich gegen ein Engagement des russischen Opernsängers Ildar Abdrazakov in Verona Proteste geregt haben, ist der Auftritt des Künstlers gestrichen worden.

Der russische Bariton wird im kommenden Jänner nicht in Verdis "Don Giovanni" auftreten, nachdem sich die Stiftung der Arena gegen ihn ausgesprochen hat, da er als Putin-nahe gilt.

"Ildar Abdrazakov wird nicht in der Oper 'Don Giovanni' auftreten, die vom 18. bis 25. Jänner 2026 im Teatro Filarmonico in Verona geplant war", teilte die Verona-Stiftung in einer kurzen Erklärung am Donnerstag als Reaktion auf Proteste gegen den Auftritt des russischen Baritons mit, der Putins Positionen nahe steht. Das Theater steht unter Aufsicht der Stiftung der Arena von Verona.

Italienischer Kulturminister zufrieden

Die Kulturvereinigung "Liberi Oltre le Illusioni" hatte die Stiftung sowie deren Gründungsmitglieder, darunter das italienische Kulturministerium, die Region Venetien und die Stadt Verona, aufgefordert, "verantwortungsvoll zu handeln und Ildar Abdrazakov von ihrer Bühne zu verbannen (...), um sicherzustellen, dass Italien nicht zum Ort für Kreml-Propaganda wird, sondern den Wert der Freiheit hochhält".

Der Beschluss der Stiftung wurde vom italienischen Kulturminister Alessandro Giuli begrüßt. "Kunst und generell die russische Kultur sind - wie jede andere Kultur auch - in Italien immer willkommen, wenn sie ein Mittel zum Dialog und zur Verständigung zwischen den Völkern darstellen. Anders ist die Lage jedoch, wenn sie zum Propagandainstrument eines despotischen Regimes wird, das in der freien Welt kein Recht auf Anerkennung haben darf", erklärte der Minister in einer Presseaussendung.

Wien-Auftritt bereits abgesagt

Der russische Starbass hatte bereits in den vergangenen Monaten Probleme in Italien bekommen. So musste er im Jänner auf einen geplanten Auftritt im Theater San Carlo in Neapel verzichten. Davor waren bereits Auftritte des Sängers in Paris, Zürich, Wien, Rom und an wichtigen US-Theatern abgesagt worden.