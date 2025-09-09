Yeliz und Jannik streiten im TV: RTL musste Szene wegpiepen

Reality-Queen Yeliz Koc und ihr Ex Jannik Kontalis stehen gemeinsam vor den Kameras – und plötzlich eskaliert ihr Streit so sehr, dass RTL eine Szene sogar wegpiepen muss!

Es ist das Skandal-Duo schlechthin: Das Ex-Paar kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen, sorgt wöchentlich für neue Aufreger.

Unangenehme Erfahrung im Studio

Nun musste Yeliz offenbar etwas vor laufender Kamera erfahren, was ihr gar nicht gefallen hat: Jannik sei ihr während ihrer Dschungelcamp-Zeit mit einem Comedian fremdgegangen, wie die "Bild" exklusiv berichtet. Das habe Yeliz von mehreren Leuten im Studio gehört.

RTL musste handeln

Und als sie den Namen dann nannte, piepte RTL ihn in der Aufzeichnung weg!

Beim Wiedersehen mit ihrem Ex im Studio eskalierte die Szene, nachdem Yeliz erklärt haben soll, dass sie mehrere Nachrichten dazu bekommen habe. Die Moderatorin soll dann nachgehakt haben, ob Yeliz all das aus Rache gesagt habe. Doch Yeliz erklärte, sie habe einfach das Bedürfnis gehabt, das laut auszusprechen.

Fremdgeh-Skandale

Jannik reagierte daraufhin genervt. Auf Nachfrage sagte er, ihn habe vor allem gestört, dass Yeliz so tue, als sei das der Grund für ihre Trennung - nicht nur im Fernseh-Studio, auch auf Social Media verbreitet sie immer wieder Gerüchte, die zu Spekulationen über ihre Beziehung führen. Zuletzt betonte Yeliz dazu: Sie habe ja nie behauptet, dass er fremdgegangen sei. Die Querschüsse liefert sie dennoch regelmäßig.