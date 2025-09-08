Alles zu oe24VIP
arnold schwarzenegger
© Getty Images

Bei Klimakonferenz

Schwarzenegger trifft zum ersten Mal Papst Leo XIV.

08.09.25, 17:40
Papst Leo XIV. und Arnold Schwarzenegger treffen einander zum ersten Mal.

Sowohl das Oberhaupt der katholischen Kirche als auch der ehemalige Gouverneur von Kalifornien werden von 1. bis 3. Oktober zu einer Klimakonferenz in Castel Gandolfo erwartet. Die internationale Tagung "Hoffnung für Klimagerechtigkeit wecken" soll eine globale Antwort auf die Klima- und Umweltkrise aus der Perspektive von Religion, Politik und Zivilgesellschaft fördern, so die Veranstalter am Montag.

Erwartet werden Kathpress zufolge demnach auch Bischöfe, Vertreter internationaler Organisationen, indigene Führungspersönlichkeiten, Klima- und Biodiversitätsexperten sowie Vertreter der Zivilgesellschaft. Die Tagung findet im Öko-Zentrum "Laudato si" in Castel Gandolfo nahe Rom statt, das auf Franziskus' Initiative 2023 in den Gärten des päpstlichen Sommersitzes begründet und am Freitag von Papst Leo XIV. offiziell eröffnet wurde.

Vorbereitung auf UN-Gipfel in Brasilien

Die dreitägige Konferenz, die auch live gestreamt wird, umfasst Ansprachen, Podiumsdiskussionen, geistliche und kulturelle Impulse. Dabei sollen sowohl die seit "Laudato si" erzielten Fortschritte als auch notwendige Schritte im Vorfeld der UN-Klimakonferenz COP30 (10. bis 21. November) in Brasilien beleuchtet werden, wie Kathpress berichtete.

Organisiert wird die Veranstaltung von der "Laudato si"-Bewegung in Zusammenarbeit mit dem internationalen katholischen Entwicklungsdachverband CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité) mit Sitz in Brüssel. Ebenso beteiligt sind die Vatikanbehörden für Entwicklung und für Kommunikation sowie unter anderen der Katholische Klima-Konvent, Caritas Internationalis und die Fokolar-Bewegung.

Nach Wien kommt Schwarzenegger spätestens wieder am 16. Juni 2026. Hier lädt der Schauspieler bereits zum zehnten Mal zum "Austrian World Summit" in die Wiener Hofburg.

