Traumhochzeit am See: Schwarzenegger sagte "Ja"

Schauspieler Patrick Schwarzenegger (31) und Model Abby Champion (28) sind unter der Haube. Laut Daily Mail gaben sich die beiden am Wochenende am Idaho Lake das Jawort.

Patrick Schwarzenegger (31), bekannt aus der Erfolgsserie "The White Lotus", hat seine langjährige Partnerin Abby Champion (28) zur Frau genommen. Laut einem Bericht der britischen Daily Mail fand die Hochzeit am idyllischen Idaho Lake statt.

Die Feier im engsten Familien- und Freundeskreis ging demnach im exklusiven Country Club Gozzer Ranch in Coeur D’Alene über die Bühne – direkt mit Blick auf den See. Die Braut erschien in einem ärmellosen, cremefarbenen Kleid mit weitem Rock und langem Schleier. Der Schauspieler trug einen cremefarbenen Smoking in Kombination mit einer schwarzen Hose. Bemerkenswert: Gleich elf Trauzeugen begleiteten den Bräutigam – alle in schwarzen Smokings.

Papa Arnie feierte mit

Unter den Gästen befanden sich auch prominente Familienmitglieder: Arnold Schwarzenegger (78) und Maria Shriver (69) feierten ebenso mit wie Sohn Patricks Schwester Katherine (35) und ihr Ehemann Chris Pratt (46). Auch die Familie der Braut, darunter ihre Schwester und Modelkollegin Baskin, war vor Ort.

Liebes-Geschichte

Patrick Schwarzenegger und Abby Champion kennen die Gozzer Ranch bereits von gemeinsamen Aufenthalten. Die Anlage bietet unter anderem einen Golfplatz mit Seeblick und einen privaten Obstgarten. Seit 2016 sind die beiden offiziell ein Paar. Im Dezember 2023 verkündeten sie ihre Verlobung mit dem Motto „Für immer und ewig“. Eigentlich wollten sie früher heiraten – doch Schwarzeneggers Rolle als Saxon Ratliff in der dritten Staffel von The White Lotus verschob die Pläne.

Patrick ist das älteste Kind von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver, die 1986 heirateten. Neben Patrick brachte die Ehe Tochter Katherine, Tochter Christina (geb. 1991) und Sohn Christopher (geb. 1997) hervor. Ein weiteres Kind, Joseph (geb. 1997), stammt aus einer Beziehung des ehemaligen Gouverneurs mit einer langjährigen Haushälterin. Als diese Affäre 2011 bekannt wurde, zerbrach die Ehe mit Shriver.