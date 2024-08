Entspannung garantiert: Mit diesen Tricks machen Sie das Bad zur Wellness-Oase

Eleganter Minimalismus garantiert ein harmonisches Ambiente in der privaten Wellness-Oase. Neutrale und dunkle Farben schaffen Ruhe und Geborgenheit.

Das Badezimmer folgt auch den Interior-Trends: mehr Natürlichkeit ist ebenfalls im Nassraum gefragt. Naturmaterialien wie Stein und Holz zaubern ein angenehmes Ambiente, doch auch dunkle Keramik und schwarze Armaturen sorgen für Ruhe und Klarheit. Das Badezimmer ist nicht mehr der kleine Nebenraum, der er einst war – mittlerweile ist es ein ele mentarer Raum, den wir großzügig einplanen sollten, denn hier beginnt die Regeneration am Anfang und am Ende des Tages.

Mit diesen Tipps verwandeln Sie Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase

Weniger ist mehr

Die XL-Badewanne Forma von Inbani ist formschön und elegant. Das wundervolle dunkelgrau verstärkt das Gefühl von Ruhe. © Inbani ×

Edle Designs wie jene des spanischen Herstellers Inbani schaffen eine minimalistische Leichtigkeit. Das 2004 gegründete Unternehmen wurde bereits öfters preisgekrönt und gehört zu den Marktführern in Europa. Die aktuellste Kollektion Edge zeichnet sich durch klare und lineare Ästhetik aus, die sich nahtlos in jeden Raum einfügt und schier endlose Kombinationsmöglichkeiten bietet. Das prägende Merkmal sind die ausgestellten Kanten, die ausschlaggebend bei der Namensgebung waren.

Verschiedene Materialien kombinieren

Der edle Hängeschrank aus dunklem Holz sorgt für Ordnung. © Archeda ×

Das italienische Label Archeda setzt ebenfalls auf natürliche Oberflächen – Holzessenzen, Steinzeug und Marmor, in Kombination mit dunklen oder Schwarzen Armarturen. Die Betonung ästhetischer Anziehungskraft wird durch die Kombination verschiedener Materialien erzielt, sprich Holz mit einem oder mehreren Steinarten. Absolute Must-haves sind Aufbewahrungsmöbel, damit die kleine Wellness-Oase stets aufgeräumt ist und die Klarheit bewahrt.

Raum für Entspannung schaffen

Designer Antonio Lupi konzentriert sich, neben formschönen Badmöbeln wie das freistehende Waschbecken aus Cristalmood, auf das ganzheitliche Wellness-Gefühl im Badezimmer. Das neue Cartesio-System der Marke besteht aus wesentlichen und absoluten Formen, die sowohl im Duschbereich als auch in anderen Bereichen des Badezimmers integriert werden können.

Breeze ist das freistehende Waschbecken aus Cristalmood von antoniolupi, ausgestattet mit einem sehr dünnen Rand, um sich ideal mit dem natürlichen Element zu verschmelzen. © Antonio Lupi ×

Das modulare System aus Sitz- und Rückenelementen, die in verschiedenen Positionen und Größen kombiniert werden können, ermöglichen die absolute Entspannung. Das verstärkt die Funktionalität – Nutzungsmöglichkeiten werden erweitert. Die Sitz-Bänke ermöglichen es, einen Hauch von Wellness zu genießen, eine Bedingung, die im Duschbereich nicht so üblich ist; die Arbeitsplatten und Regale, in Nischen oder an der Wand angelehnt, lösen praktische Bedürfnisse mit einer formalen Eleganz und Stil-Konsistenz aus.

Paint it black

Kartell X Laufen setzt auf schwarze Akzente. © Laufen ×

Der innovative Keramikhersteller Laufen setzt in der Bädergestaltung verstärkt auf wirkungsvolle und edle Akzente in dunklen Farben. Die Nachtfarben geben jedem Raum Eleganz, Charakter und Stil. Als Badspezialist mit hohem Design-Anspruch, zeigt die Marke eine Vielfalt an kreativen Einsatzmöglichkeiten für trendiges Schwarz im Bad.

Das Badezimmer gewinnt immer mehr an Bedeutung im Sinne von Design und Innovation. Ein Ort der Regeneration, der von Ästhetik profitiert und den Alltag nicht nur verschönert sondern auch bereichert. Es ist wichtig, dass Sie sich in Ihrem Badezimmer wohlfühlen und Ihre persönlichen Vorlieben zum Ausdruck bringen.