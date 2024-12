× Christrose, Weihnachtsstern & Co.: Florale Highlights zum Verschenken

Das Beste, was die Saison zu bieten hat: Unsere Lieblingspflanzen zum Schenken und Dekorieren für die Festtage – von der Christrose bis zum Weihnachtsstern.

Was soll ich nur schenken? Es ist die am häufigsten gestellte Frage in diesen Tagen. Wenn Sie in Weihnachtspflanzen und -blumen investieren, können Sie einfach nichts falsch machen. Von Ritterstern bis Christrose und Tannenbaum: Freunde und Bekannte können sich an den Pflanzen im Zimmer erfreuen oder sie in den Garten pflanzen.

Amaryllis

Ob als Solitär, Gesteck oder Schnittblume: Ritterstern, auch Amaryllis genannt, macht immer Freude. Die Zwiebelpflanzen mit den prächtig großen Blüten mögen einen hellen Standort ohne direkte Sonne und Temperaturen um 20 Grad. Für gleichmäßiges aufrechtes Wachstum alle paar Tage wenden, da die Pflanze zum Licht wächst.

Weihnachtskaktus

Die zahlreichen leuchtenden Blüten, meist rosa, violett, manchmal rot oder weiß, sind ein schöner Anblick, der mitten im Winter für gute Laune sorgt. Während der Blütezeit die Erde feucht halten, aber Staunässe vermeiden. Nach der Blüte die Häufigkeit der Wassergaben reduzieren, bis die Pflanze fast ausgetrocknet ist, bevor sie erneut gegossen wird. Achten Sie beim Kauf auf Pflanzen mit vielen Blütenknospen, da die Blüten nur einige Tage halten, aber nacheinander erscheinen.

Weihnachtsstern

Ein festlicher Klassiker ist Poinsettie. Weihnachtssterne eignen sich für warme Räume ohne direkte Sonneneinstrahlung. Die Pflanzen vertragen keine Kälte – lassen Sie den Weihnachtsstern nicht in einem kalten Auto und packen Sie ihn beim Transport ein.

Orchidee

Die exotisch aussehenden und langlebigen Blüten von Phalaenopsis verleihen einem Raum Stil und Eleganz und sind ein schönes Geschenk. Orchideen eignen sich für warme, helle Räume ohne direkte Sonne. Das Substrat sollte nicht zu nass und nicht zu trocken sein. Mit dem richtigen Standort und der richtigen Pflege ist eine Orchidee langlebig.

Christrose

Große, weit geöffnete Schalenblüten in Weiß: Helleborus niger sorgt für Weihnachtsstimmung und eignet sich auch für den Außenbereich. Die 30 cm hohe winterharte Staude macht eine gute Figur in einem kleinen Topf oder Blumenkasten für den Balkon, bevor sie im Frühjahr in den Garten gepflanzt wird. Wählen Sie beim Kauf Helleboren mit einer Mischung aus offenen Blüten und vielen Knospen.

Hyazinthe

Mit vorgezogenen Zwiebeln blühen die bekannten Frühlingsboten bereits zu Weihnachten und sind vor allem in der Farbe Weiß sehr beliebt als Dekoration. Die hübschen Blüten verströmen außerdem einen intensiven Duft.

Tanne

Mit den glänzenden, dunkelgrünen Nadeln ist die Nordmann-Tanne nicht nur der beliebteste Christbaum, sie eignet sich im Topf auch wunderbar als Geschenk – ideal zum Umpflanzen im Garten an einem kühlen, geschützten Ort.