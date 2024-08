× Mit diesem genialen Trick halten Sie Fliegen von der Bio-Tonne fern

Vor allem im Sommer brummt und summt es in der Biotonne, denn jetzt herrschen ideale Bedingungen für Fliegen und Maden. Mit folgenden Tricks werden Sie die lästigen Ungeziefer und üble Gerüche schnell wieder los.

Gerade an heißen Tagen werden Maden und Fruchtfliegen in der Biotonne zum Problem. Bei der Zersetzung von organischen Abfällen bilden sich Faulgase und Geruchsstoffe, welche die Fliegen anziehen. Diese legen dann ihre Eier im Müllbehälter ab und vermehren sich rasend schnell. Jetzt heißt es schnell handeln, denn eine Vielzahl an Maden sind nicht nur unhygienisch, sondern können auch Krankheiten übertragen, die sich schnell verbreiten.



Maden und Fliegen in der Biotonne beseitigen

© Getty Images ×

Biotonne kühl und trocken halten

Um üble Gerüche zu vermeiden und den Verfaulungsprozess zu verlangsamen, sollte Ihre Bio-Tonne an einem möglichst schattigen Platz stehen. Ein guter Rat ist auch, Zeitungspapier zum Einwickeln von organischen Abfällen zu verwenden, denn das Material saugt Flüssigkeit auf, die beim Zersetzen entstehen kann. Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die Tonne verschmutzt nicht so schnell.

Deckel geschlossen halten

Achten Sie zudem darauf, den Deckel der Biotonne immer geschlossen zu halten. Damit hindert man Fliegen daran, Eier in den Behältern abzulegen und beugt somit Madenbildung vor. Auch die Geruchsbelästigung durch die faulenden und gärenden Bio-Abfälle sinkt dadurch drastisch.

Mit Essig besprühen

Fliegen mögen Essiggeruch nicht. Füllen Sie deshalb eine Sprühflasche zu zwei Dritteln mit Essigessenz und zu einem Drittel mit Leitungswasser. Jedes Mal, wenn Sie zur Tonne gehen, sollten Sie das Gemisch seitlich in die Biotonne sprühen. Lassen Sie das Ganze danach gut trocknen. Auch Kalk hat sich als Hausmittel gegen Maden bewährt. In den Behälter geschüttet, trocknet er die Maden aus.

Die Tonne im Sommer nicht stopfen

Es ist nicht ratsam, im Hochsommer die Abfälle extrem zu verdichten. Versuchen Sie stattdessen, den Müll mit Zweigen, Holzspänen oder geknülltem Zeitungspapier etwas aufzulockern. Das fängt auch die Feuchtigkeit auf, die aus dem Müll herausläuft.

So reinigen Sie die Biotonne

Nachdem die Biotonne entleert wurde, sollten Sie die Tonne gründlich desinfizieren und reinigen. Nur so verhindern Sie zuverlässig einen Befall mit Maden und anderen Schädlingen. Als Reinigung ist es empfehlenswert, eine Mischung aus lauwarmem Wasser, Essig und etwas Spülmittel zu verwenden. Um grobe Verschmutzungen aus der Biotonne zu bekommen, können Sie die Tonne mit einem Gartenschlauch oder einem Hochdruckreiniger ausspritzten. Idealerweise wird die Tonne vor dem erneuten Befüllen 30 Minuten auf den Kopf gestellt und gut getrocknet.