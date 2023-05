× Formdepot Salon: Bühne für Handwerk, Architektur & Design

Am 5. Mai findet zwischen 10 und 17 Uhr der FORMDEPOT SALON statt. Im Mittelpunkt stehen neue Design-Highlights, Innovationen, einzigartige Materialien, Oberflächen und die neuesten Kreationen der Mitglieder des FORMDEPOT und deren Markenpartner.

Der FORMDEPOT SALON zeigt in einem intimen Ambiente und in entspannter Atmosphäre individuelle Raumgestaltungen in Verbindung mit einzigartigen Design-Elementen. Handgefertigte Produkte, unerwartete Texturen, Licht- und Sounddesign, verschiedene Wandbehandlungen, Fliesen u.v.m. schaffen für die Besucher und Design-Interessierten ein frisches und persönliches Erlebnis.

© Gabriel Buechelmeier ×

Programm

10.00 - 14.00 Uhr: SALON DESIGN BRUNCH & WORKSHOPS

Das FORMDEPOT präsentiert kulinarische Highlights aus den unterschiedlichen Regionen der Salon Partner auf allen Ebenen des FORMDEPOTS in Verbindung mit Design Workshops, die Einblicke in die Gestaltungskompetenz geben und Designneuheiten und Produktinnovationen der Salon Partner für Besucher erlebbar machen.

14.00 - 17.00 Uhr: SALON TALKS

14.30 Uhr | Tiles & Textiles - same, same but different | LAUTER & FILAFIL!

15.00 Uhr | PIERLUICI RUPPOLO | VARASCHIN Outdoor Design Evolution

16.00 Uhr | REFUGIUM LUNZ | FORMDEPOT Architektur- und Designkooperation – Gastfreundschaft aus 1661 trifft zeitgenössische Design

© Gabriel Buechelmeier ×

Aussteller

Das Salonkonzept legt den Fokus auf das Werk, den Handwerker und Designer und die dahinterstehenden Geschichten und zeigt diese im Rahmen einer kuratierten und inszenierten Erlebniswelt. Die Individualität und Einzigartigkeit der Werke stehen dabei in gewohnter Weise im Vordergrund.

© Gabriel Buechelmeier ×

WELLNESS & AMBIENCE

Wohlfühlfaktor und entspanntes Ambiente - geschaffen von DEISL, MANDL & BAUER, DORNBRACHT und GEBERIT.

OUTDOOR LIVING

Formgefühl & Komfort im Wohnraum Garten - zelebriert von KRAMER UND KRAMER, VARSCHINE und SUNSQUARE.

INTERIOR DESIGN & BESPOKE FURNITURE

Gelebtes Design & die Wahl der richtigen Partner - leidenschaftlich verkörpert von M&G und charakterstark und authentisch - Möbel von SOPHISTICATED LIVING, ROSSIN und STEFAN KNOPP.

TEXTILE DESIGN

Stoffkultur & textile Innovationen - dafür stehen FILAFIL!, BINI, SØRENSEN, STEINER1888 und KVADRAT.

SOUND, LIGHT & SMART HOME

Sinnliche & effektvolle Raumgestalter - die innovativen Produkte von INVEOO, POET AUDIO, GIRA und MOLTO LUCE.

TILES & THE ART OF TILING

Persönlichkeit, Formgebung & Statement - Fliesen von FLORIM, KARAK, MOSA und WOW, umgesetzt von LAUTER.

METAL CRAFT, WINDOW & DOOR DESIGN

Metalldesign & Stahlbau aus Meisterhand in Form gebracht von FEINER und METAL INTERIOR und die Verbindung von Mensch, Raum & Umgebung - mit Fenstern von AMADEUS und Türen und Treppen von SCHRENK.

SURFACE DESIGN & MIXED MATERIAL ART

Materialästhetik & gestalterische Perspektiven von ANDREAS REIMANN, BODENHOLZ, GEISCHLÄGER, SCHOTTEN & HANSEN, SENSO, UNIC und ETVIR

5. Mai | 10 - 17 UHR

ABELEGASSE 10

1160 WIEN

www.formdepot.at/salon