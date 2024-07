Die besten Griller und Outdoor-Küchen für Genuss im Freien

So gut war Grillen und Kochen im Freien noch nie! Mit den neuen Designs gibt es auch draußen keine Grenzen mehr!

Der Hype rund um das Grillen, Smoken oder Räuchern sowie der Wunsch, das Kochen ins Freie zu verlegen, ist gekommen, um zu bleiben. Mit hochwertigen Geräten aus besten Materialien wird der Grill- und Kochabend zum Genuss.

2 in 1: Barrow – die innovative Feuerschale mit Grill! Ausgezeichnetes Design trifft auf Funktionalität. Bequem im Sitzen grillen und danach zur gemütlichen Feuerschale umfunktionieren. Um 899,90 Euro, konstantinslawinski.com

Upgrade für die Grillparty

Grillen steht heute für grenzenlosen Genuss, das zeigt Höfats mit der Fire Kitchen, die mit Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahl und gebürstetem Edelstahl ausgestattet sind. Das bietet ausreichend Platz für zahlreiche Grillutensilien, während die massive Arbeitsplatte, aus gedämpftem Buchenholz mit Saftrille, die Zubereitung von Grillgut und Beilagen in angenehmer Arbeitshöhe und sicherem Abstand zu den Flammen ermöglicht. Ganz nach individueller Leidenschaft werden die Fire Kitchen und passende Bowl bespielt: Arbeits- und Ablageplatten können bei Bedarf herausgenommen werden und an ihrer Stelle Edelstahlbehälter eingesetzt werden. Mit den Einlegeböden auf der obersten Ebene platziert, wird die Küche zur Theke umgewandelt. Alle Elemente lassen sich modular zusammenstellen. Das langlebige Zusatz-Equipment besteht aus einem geschweißten Rahmen und ist speziell für den Einsatz im Freien konzipiert.

Mobile Outdoor-Küche: Die Firekitchen mit Bowl 57 Plancha-Grillset von Höfats gibt es um 1.399 Euro, mit Bowl 70 um 1.599 Euro. Das 5-Teile-Edelstahlbehälterset um 79,95 Euro. hofats.com

Einen Grillabend im Garten veranstalten, das kann jeder – die nächste Stufe lautet: Outdoor-Küche! Sie ist das Must-have für diesen Sommer. Ob mehrgängig zubereitete Menüs, ein cremiges Risotto, eine knackige Gemüsepfanne oder saftige Steaks vom Grill– in der Außenküche können sich alle Kochliebhaber austoben. Für Geschäftsführer Andreas Ettenfellner und das Team von Flam.e ist diese Entwicklung keineswegs eine Überraschung: „Wer verbringt nicht gerne Zeit im Freien mit seinen Liebsten in Kombination mit hervorragendem Essen?“ Das Familienunternehmen aus dem Weinviertel erfüllt seit mehreren Jahren individuelle Outdoor-Küchen-Träume, egal, ob es sich um eine kleine Außenküche oder eine exklusive Systemausstattung handelt.

Grillen und kochen mit Stil: Angefangen bei der maßgeschneiderten Beratung bis hin zur Planung und Begleitung bei der Projektumsetzung bietet Flam.e den vollen Service und beste Qualität aus Österreich. flam-e.at

Andreas Ettenfellner – durch seine jahrzehntelange Berufserfahrung in der Gastronomie- und Hotelbranche österreichweit bekannt und vernetzt – erklärt, dass bei der Gestaltung der individuellen Outdoor-Küche so gut wie keine Grenzen gesetzt sind. Für ihn stehen sowohl die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden an erster Stelle als auch die beste Qualität aus Österreich. Durch hochwertige Geräte, beste Materialien, kombiniert mit höchstem Qualitäts- und Designanspruch, steht dem Kochen im Freien nichts mehr im Weg.

Erweitern auch Sie Ihren Lebensraum nach draußen und machen Sie Ihre Outdoor-Küche zu Ihrem Lieblingsplatz!