× Zu Gast bei Donald Trump: So sieht es im Weißen Haus aus

1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500 – lautet ab Jänner wieder die Adresse von Donald Trump. Wir zeigen Ihnen Einblicke in das Haus des US-Präsidenten.

Joe Biden – oder zumindest sein Personal – dürften bereits am Packen sein. Schließlich gilt es, im Jänner aus dem Weißen Haus auszuziehen und Platz für den jüngst gewählten neuen, „alten“ Präsidenten der Vereinigten Staaten zu machen. Wirklich beeindrucken kann das gigantische Bauwerk, das seit seiner Fertigstellung 1817 alle US-Präsidenten außer George Washington bewohnten, Donald Trump wohl nicht mehr. Von 2017 bis 2021 residierte er bereits mit seiner Ehefrau Melania und Sohn Barron in dem 5.110 Quadratmeter großen Haus mit insgesamt 132 Zimmern, darunter 16 Familien- und Gästezimmer, 35 (!) Badezimmern, drei Aufzügen, acht Stiegenhäusern, Swimmingpool, Tennisplatz, Kinosaal, Kegelbahn, Fitnessraum sowie einem Basketballfeld.

Trumps Wirkstätte im Überblick

© oe24 / LIVE&STYLE ×

Im Zentrum der Macht

Als berühmtestes Homeoffice der Welt kann das Weiße Haus in Washington wohl bezeichnet werden. Schließlich wird – vor allem im West Wing – weit mehr gearbeitet, als nur luxuriös gelebt. Im Westflügel des aus drei Teilen bestehenden Gebäudes befindet sich das berühmte, wie geschichtsträchtige Oval Office, sämtliche Büros des Stabs, Kabinettzimmer, der Presseraum und ein Saal für offizielle Dinner. Im Keller unter dem West Wing sitzt der Secret Service und in Extremfällen der gesamte Stab im berüchtigten Situation Room.

Zuerst die Arbeit. Im allseits bekannten Oval Office wird seit 1909 Geschichte geschrieben. © Getty Images ×

Etwas „lustiger“ geht es im zentralen Gebäudekomplex des Weißen Hauses zu. Im ersten Stock wird repräsentiert und im Idealfall gefeiert. Dazu dienen die eleganten Räumlichkeiten des Red, Green und Blue Rooms, der große East Room und der feudale Staatsdinnersaal, in dem sich schon viele First Ladys mit bombastischen Tisch-Dekorationen „austobten“. In der Großküche können an die 150 Gäste bekocht werden.

Feudal dinniert wird im größeren der beiden Bankettzimmer, die für festliche Anlässe, Staatsbesuche und Feste genützt werden. Der Tisch wird freilich aufwendig dekoriert. © Getty Images ×

Rund 1.000 Gäste haben in der im Rahmen von Führungen auch öffentlich zugänglichen Etage Platz. Und so historisch die Räume auch anmuten, so topsaniert sind diese auch. Im Rahmen jeder Legislaturperiode wird viel Geld investiert, um alles perfekt in Stand zu halten.

Empfänge werden in den sogenannten Staatssalons abgehalten. Der Green Room sieht noch genauso aus, wie er 1971 renoviert und eingerichtet wurde. © Getty Images ×

Veränderungen darf der jeweilige Präsident im Oval Office und in den privaten Räumlichkeiten vornehmen. Dafür stehen jedem bei Amtsantritt 100.000 Dollar Budget zur Verfügung. Welche Veränderungen Trump in der zweiten Etage, wo sich insgesamt 16 Privaträumlichkeiten – darunter sein Schlafzimmer und mehrere Gästezimmer befinden, bleibt sein Geheimnis.

Repräsentativ sind nahezu alle 132 Zimmer in dem 5.110 Quadratmeter großen Gebäude mit sechs Stockwerken. Der berühmte Red Room kann wie der gesamte öffentliche Trakt besichtigt werden. Zu Weihnachten wird er – wie das gesamte Haus – aufwendig geschmückt. © Getty Images ×

Ihr eigenes Reich hat First Lady Melania Trump – so sie entgegen steter Scheidungsgerüchte nächstes Jahr mit Donald Trump ins Weiße Haus zieht – auf jeden Fall im Ostflügel. Im Büro der First Lady kann sie ihrer Arbeit nachgehen. Der Ostflügel spielt aber auch eine weitere wichtige Rolle: Hier wurde ein Hochsicherheits-Schutzbunker eingerichtet. Mehrere Tunnel führen zu geheimen Notausgängen.

Der prachtvolle Rosengarten wurde vor dem West Wing angelegt. Auf der Ostseite befindet sich das florale Gegenstück, der Jacqueline Kennedy-Garden, den die damalige First Lady gestalten ließ. © Getty Images ×

Stichwort Sicherheit: Dass der Amts und Wohnsitz des US-Präsidenten Hochsicherheitszone mit modernsten Sicherheitsanlagen und Scharfschützen auf dem Dach ist, versteht sich von selbst. So kann auch der prachtvolle Garten auf dem über 7 Hektar großen Anwesen genossen werden. Jackie Kennedy ließ etwa am Ostflügel ein wunderschönes Pendant zum Rosengarten an der Westseite errichten. Man darf gespannt sein, wodurch Familie Trump ihr neues, altes Zuhause prägen wird – und hofft auf Gutes.